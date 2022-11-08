بيلي إيليش تتصدّر الترند في أول ظهور لها مع حبيبها.. "كأنّهم في غرفة النوم"

تصدّرت النجمة الهوليوودية الشهيرة بيلي ايليش وسائل التواصل الاجتماعي وحديث الجمهور على هذه المواقع، وذلك بعد ظهورها للمرة الاولى مع حبيبها النجم جيسي رذرفورد معاً على السجادة الحمراء.

بيلي ايليش وحبيبها يلفتان الأنظار

حضرت النجمة العالمية المثيرة للجدل الى حفل 2022 LACMA Art & Film Gala، والذي أقيم مساء يوم السبت الماضي وسط حضور عدد كبير من نجوم هوليوود.

وأثارت بيلي ايليش وحبيبها جدلًا كبيرًا لحظة وصولهما الى السجادة الحمراء حيث كان هذا الظهور الاول لهما معاً منذ اعلان علاقتهما، وقد لفتا الأنظار اليهما بإطلالتهما التي وصفت بالغريبة.

إطلالة بيلي ايليش وحبيبها المثيرة للجدل

ارتدت النجمة العالمية "بيلي ايليش" فستان يشبه قميص النوع الواسع من قماش الساتان وبنقشة بنية اللون من تشبه نقشات ملابس النوم "البيجامة"، كما ارتدت فوقه روب نوم مطابق ولإتمام إطلالتها وضعت غطاء العين الذي يستخدم عادة عند النوم، لتبدو وكانها داخل غرفتها وخارجة من سريرها.

في المقابل حرص حبيبها على إكمال ستايل بيلي، ومطابقة اطلالتهما حيث ظهر مرتديًا بيجاما من نفس القماش واللون، من علامة الأزياء العالمية "غوتشي"، كما حرص الثنائي على انتعال سلبير من نفس علامة غوتشي، ليظهرا بإطلالة متشابهة ومختلفة أثارت الكثير من ردود الفعل.

ولم يكتفي الثنائي بهذا المقدار من الغرابة، حيث أحضرا بطانيّة كبيرة خاصة بالنوم والتفا بها معاً بطريقة حميمية ورومانسية وهما على السجادة الحمراء.