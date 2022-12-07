بعد خطابها المؤثر في حفل الفراشة الذهبية.. بينار دينيز تتعرض للهجوم والسخرية

تصدرت الفنانة التركية بينار دينيز حديث الجمهور والصحافة التركية في الأيام القليلة الماضية بسبب خطابها المؤثر الذي ألقته بعد استلامها جائزة أفضل فنانة تركية لعام 2022 في حفل الفراشة الذهبية عن دورها في مسلسل القضاء.

ووصف خطاب الفنانة التركية بالمؤثر، وتصدرت حديث الجمهور، ويُشار بأن مسلسل القضاء استحوذ على اكبر عدد من الجوائز في حفل الفراشة الذهبية وهم أفضل فنانة، افضل فنان، افضل سيناريو، افضل مخرج، افضل مسلسل.

تفاصيل الخطاب المؤثر للفنانة بينار دينيز

وقفت النجمة التركية الشهيرة "بينار دينيز" على خشبة المسرح أمام الجمهور لاستلام جائزة أفضل ممثلة حيث ألقت خطاب بعدها والذي أثارت به جدلًا كبيرًا.

وقالت بينار في الخطاب كاشفة عن سبب دخولها الفن: "شاهدتُ فيلماً هوليوودياً حول أطفال يتم قتلهنفيه من اجل المال وخاصة الالماس، وتأثرت به كثيراً".

وتابعت بينار: " لم اتمالك نفسي وقلت لصديقتي في اليوم التالي يجب أنوأساعد الناس لذلك أصبحت ممثلة حتى أتمكن من فعل ذلك".

بينار دينيز تتعرض للسخرية بسبب هذا الخطاب المؤثر

وانتقل العديد من المتابعين الى وسائل التواصل الاجتماعي للسخريّة من خطاب بينار حيث قال أحد المتابعين في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عندما سمعت خطاب "بينار دينيز" قلتُ في نفسي سأبحث عنها في الانترنت حيث اتضح بأن بينار كانت تقصد فيلم Blood Diamond، وهو فيلم يتحدّث حول أشخاص يهدرون حياة العديد من الأطفال من أجل الالماس".

وأضاف المتابع: هل تعرفون ماذا فعلت بينار بعد أن أصبحت ممثلة مشهورة؟ ذهبت الى مهرجان "كان السينمائي وأصبحت الوجه الاعلاني لعلامة ألماس من أجل المال".

المثير للجدل أن الجمهور لم يكن وحده من انتقد وسخر من النجمة التركية، حيث ان هذه التغريدة خظيت باعجاب النجمة التركية بورجو اوزبيرك التي وضعت اشارة الإعجاب على التغريدة، والفنانة التركية فرح زينب عبدالله.