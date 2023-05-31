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بينار دينيز تعترف "أنا قبيحة وأبكي دائماً بسبب الجوع"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 31 أيّار / مايو 2023 - 04:22
بينار دينيز
بينار دينيز

حلّت النجمة التركية "بينار دينيز" ضيفة في برنامج اعلامي وتحدثت خلال اللقاء عن الكثير من التفاصيل الخاصة التي تتعلق بشخصيتها وحياتها المهنية وصفاتها.

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بينار دينيز تثير الجدل بتصريحها: "انا قبيحة"
 

وقالت بينار دينيز خلال المقابلة: " عندما كنت في المدرسة الثانوية كنت أعتقد بانني قبيحة لدرجة أنني لم أكن أستطيع النظر الى المرآة، لست أعرف ما السبب ربما كنت اعاني من ضغوطات ومشاكل نفسية".
 

وتابعت بينار:  يأتيني هذا الشعور من وقت الى آخر فأنا في الوقت الحالي أعتقد بأنني قبيحة جداً ولست جميلة ولكن لا اهتم بهذا الأمر كثيراً".

بينار دينيز تكشف عن بكائها بشكل مستمر
 

كما اعترفت النجمة التركية "بينار دينيز" بانها دائماً تبكي بسبب الجوع، فقالت حول هذا الأمر: "أنا طوال الوقت وأنا جائعة وأريد أن أتناول الطعام، وأبكي بشدّة بسبب ذلك فأنا لست أنا عندما أكون جائعة".

Imageوالجدير بالذكر أن بينار حققت مؤخرًا الكثير من النجاح بسبب دورها في مسلسل القضاء في مواسمه الـ وجسدت في العمل شخصية المحامية جيلين أرغوفان كايا وحصدت على هذا الدور جائزة افضل ممثلة في الفراشة الذهبية.

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  وكانت الفنانة التركية قد كشفت في اللقاء أنها حتى عمر الـ 7 كانت تتحدث باللغة العربية حيث أنها تنتمي لأسرة عربية من جنسية لبنانية.

وأكدت انها بدأت تتعلم اللغة التركية بعد دخولها المدرسة والتعرف على أصدقاء من الجنسية التركية.

 

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