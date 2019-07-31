نجوى كرم ليست الأولى.. نجوم اتهموا بسرقة لحن وكلمات أغانيهم

بات نادرًا هذه الأيام أن يطرح المطرب أغنيته وتمر بسلام بلا ضجيج دون أن تخرج اتهامات له بسرقة اللحن أو الكلمات أو أن يتطور الأمر لأبعد من ذلك وتصل المعركة للساحة القضائية.

فخلال هذا الأسبوع فقط اتهم كل من النجمين الشهيرين عمرو دياب ونجوى كرم بسرقة أعمالهما. ويرصد "البوابة" في السطور القادمة بعض النجوم الذين لاحقتهم هذه الاتهامات.

نجوى كرم

وصف الشاعر والسيناريست مدحت العدل الفنانة نجوى كرم بأنها عديمة الذكاء، بسبب غنائها "ملعون أبو العشق" لأن نوال الزغبي سبق أن قدمت قبل 3 سنوات أغنية "ملعون أبو الناس العزاز".

واعتبر مدحت العدل، من خلال تغريدة على "تويتر"، أنه يمكن أن يفهم أن يكون مؤلف "ملعون أبو العشق" لصا لأنه سرق أغنية نوال" ملعون أبو الناس العزاز" ولكنه لا يمكن أن يبرر عدم ذكاء نجوى كرم، لأن أغنية نوال كسرت الدنيا عند طرحها قبل 3 أعوام، متهم إياها بالغباء عندما أنهى تغريدته قائلا "الحقيقة مندهش من قلة الضمير. حرامي وغبي؟".

عمرو دياب

وقبل أيام ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات من قبل جمهور الفنان تامر حسني يتهمون فيها الفنان عمرو دياب بسرقة لحن أغنية "ماهونتيش عليا" لنجم الجيل، وذلك بأغنيته الجديدة التي طرحها مؤخرًا بعنوان "بحبه" من ألبومه الجديد "أنا غير".

وبعد الأخذ والردّ كثيرًا بين جمهور الفنانين، خرج حسني عن صمته وفاجأ الجميع بتعليقه، إذ نشر عبر صفحته الخاصة الأغنية من دون أي تعليق، ما اعتبره الكثيرون تأكيدًا على الجدل المثار حول الموضوع بطريقة غير مباشرة.

محمد رمضان

كما تعرّض الفنان المصري محمد رمضان للاتهام بسرقة لحن أغنيته "فيروس"، خاصةً وأن اللحن الأصلي يعود للفنان المغربي مسلم و"الدي جي" المغربي فان، في أغنيتهما الشهيرة "غول".

ولم ينتبه أحد للحن المسروق، إلا بعد أن ظهرت أغنية "غول" ضمن أحداث الفيلم الذي عُرض مؤخرًا "كازابلانكا"، والذي يُؤدّي بطولته الفنان أمير كرارة وتم تصويره في المغرب.

واقتبس صُنّاع أغنية "فيروس" لحن الأغنية والموسيقى، بالإضافة إلى طريقة أداء الكلمات مثل أغنية "غول" باختلاف بعض التعديلات والمؤثرات الصوتية في أغنية محمد رمضان.

أصالة

أصالة لم تنجو أيضًا من اتهام رواد مواقع التواصل الاجتماعي لها بسرقة لحن أغنيتها "بنت أكابر" ، حيث تداولوا مقطعًا من أغنية الفنان اللبناني طوني قطان "يلي بتحب النعنع" إنتاج 2017، قائلين إن لحن بنت أكابر مأخوذ من الأغنية جملة وتفصيلًا، مشيرين إلى أنه لم يتم سرقة اللحن فحسب بل التوزيع الموسيقي للأغنية.

من جانبها التزمت الفنانة أصالة الصمت ولم ترد على كل تلك الاتهامات التي وجهت إليها حتى الآن.

محمد منير

كما تعرض المطرب محمد منير، للمساءلة القانونية بعد رفع دعوى قضائية ضده من ورثة الملحن النوبي أحمد منيب، عقب تقديمه مجموعة من الأغاني للراحل في مسلسله التلفزيوني "المغني"، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني قبل الماضي على شبكة قناوات الحياة.

كما تقدم الورثة بشكوى لنقابة المهن الموسيقية لمنع المطرب محمد منير من غناء ألحان والده، والتي تبلغ 43 أغنية، وذلك ردًا على موقفه فيما يخص قضية حقوقهم في أغاني مسلسل "المغني"، وتجاهل الشركة المنتجة لحقوق ألحان أحمد منيب، والتي استخدمها في مسلسله بدون موافقة ورثة الموسيقار الراحل.

نوع من الإفلاس

خالد بيومي، عضو نقابة الموسيقين قال إن سرقة اللحن نوع من الإفلاس الذي يعاني منه الفنان، مشيرًا إلى أن بعض الملحنين يحاولون الاقتباس بعضا لكنهم يورطون المطرب في مساءلة قانونية لو اكتشف صاحب العمل الأصلي ذلك ورفع قضية ضده.

وأوضح بيومي في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن سرقة الأغاني أو اللحن أو حتى الفكرة دليل على غياب الموهبة والدراسة، مناشدًا المطربين الكبار بضرورة تحري الدقعة في جميع أعمالهم حتى لا يكونوا ضحايا لعديمي الضمير من المنتجين أو الملحنين.

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