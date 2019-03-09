أبرزها "الملكة وحكايتي والبرنسيسة بيسة".. الدراما الاجتماعية تغزو شهر رمضان بـ7 مسلسلات مصرية

يُسابق صُنّاع دراما رمضان، الزمن، في بلاتوهات التصوير، حيث لم يتبق سوى شهرين فقط، ويبدأ موسم درامي جديد في الشهر الكريم، وعادًة تتنوع القوالب الدرامية لتفرز العديد من الظواهر.

هذا العام سيكون مختلفًا بعودة الدراما الاجتماعية للساحة مجددًا، من خلال 7 مسلسلات يرصدها "البوابة"، كما يوضح آراء النقاد في العودة لهذا النوع من الدراما مجددًا بعد أن احتلت دراما الأكشن شهر رمضان طوال السنوات الماضية.

ياسمين عبدالعزيز و"الملكة"

تنافس النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز، في دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل "الملكة"، فالقصة كتبها السيناريست المصري أمين جمال منذ أكثر من عامين.

وتتخلى "ياسمين"، لأول مرة عن "الكوميديا"، بعدما ظهرت في آخر أعمالها التلفزيونية بمسلسل كوميدي بعنوان "هربانة منها"، إلا أنها تقدم دورًا جديدًا عليها من خلال فتاة بسيطة تواجه الكثير من المشكلات لكنها تتغلب عليها لتصبح أكثر قوة من خلال اعتمادها على نفسها، وتواجه العديد من الصراعات التي تبرز قدراتها بشكل جديد عليها.

المسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، أحمد كمال، حازم ايهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمي، ثراء جبيل، ومصطفى حشيش، ومن تأليف أمين جمال، وعبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجي".

"حكاية" ياسمين صبري

تخوض الفنانة المصرية ياسمين صبري، أولى بطولاتها المطلقة في الدراما الرمضانية، بعد مشاركتها في عدة أعمال متميزة كان آخرها مسلسل "الحصان الأسود"، مع النجم أحمد السقا.

وتدور أحداث مسلسل "حكايتي"، حول فتاة من أسرة فقيرة تنقلب حياتها رأسًا على عقب، حيث تدخل في قصة حب تجعلها كالسندريلا التي يسعى الأمير الثري للزواج منها، وتبدأ قصة الحب عندما تعمل ياسمين صبري، في دار للأزياء، إذ يقع في حبها شاب من أثرياء المدينة، وترفض أسرتها زواجها منه.

ويقوم ببطولة مسلسل "حكايتي"، ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، سارة نخلة، نهال عنبر وغيرهم، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

حمادة هلال "ابن أصول"

يخوض النجم المصري حمادة هلال، المنافسة الرمضانية بمسلسل "ابن أصول"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي لا يخلو من الخط الكوميدي، حول رجل يدعى "ميشو"، يمتلك شركة ألماس ومحلات دهب وهو شخص مقتدر ومحترم ويتمتع بخفة الظل ومع تطور الأحداث يدخل حياته أشياء كثيرة تعكر صفوها.

"ابن أصول"، بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر ومحمد نجاتي ورانيا منصور وإيناس كامل وإسلام إبراهيم وعماد رشاد وكريم أبو زيد ووفاء سالم وحمزة العيلي وأحمد كرارة.

مي عز الدين "برنسيسة"

تحافظ النجمة المصرية مي عز الدين، على مكانها، في الماراثون الرمضاني حيث تنافس بمسلسل "البرنسيسة بيسة"، وتجسّد شخصيتين داخل الأحداث، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا ويقع في حب "بيسة" الفنان أمير المصري وهو ابن الفنانة بوسي أما الشخصية الثانية، فهي الجدة، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة في وضعها بدار مسنين كما يظهر شخص يدّعى أنه ابن عمها وأحق بالميراث، لتدور بعض المفارقات الكوميدية.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مي عز الدين، محمد أنور، بوسي، حسام داغر، إيمان السيد، حجاج عبد العظيم، أمير المصري، وغيرهم، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج أكرم فريد.

"وبينا معاد"

تعود النجمة المصرية غادة عادل، للدراما الرمضانية من خلال مسلسل "وبينا معاد"، ومعها يعود السيناريست محمد أمين راضي، للقالب الاجتماعي، حيث كتب قصة تدور في إحدى الحارات الشعبية المصرية المعاصرة، والتي تُسمى "حارة حدوقة"، ومعها تدور العديد من الأحداث في إطار اجتماعي.

مسلسل "وبينا معاد" بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصي، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، نانسي صلاح، أسماء جلال، محمود الليثي، وغيرهم، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

"قمر هادي"

يخرج النجم المصري هاني سلامة، من عباءة الأكشن، حيث يعود بعدة قصص رومانسية من خلال مسلسل "قمر هادي"، الذي يدور حول قصة حب تنشأ بينه وبين الفنانة المصرية يسرا اللوزي التي تلعب دور البطولة النسائية في العمل.

مسلسل "قمر هادي" بطولة هاني سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، هادي الجيار، أشرف زكي، حمزة العيلي، مؤمن نور، أية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجي.

مصطفى شعبان ومشاكل عائلة "أبو جبل"

يشارك النجم المصري مصطفى شعبان، في دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "أبو جبل"، الذي تدور أحداثه حول أسرة وعائلة واحدة هي عائلة "أبو جبل"، التي تمر بالعديد من الأزمات، وهو ما يجعل شعبان يفقد السيطرة على نفسه ويواجه العديد من المشاكل.

مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد علي رزق، عايدة رياض، ناهد رشدي، مصطفى درويش، أنعام الجريتلي، غفران محمد، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجي.

وتعليقًا على غزو الدراما الاجتماعية لموسم دراما رمضان المقبل، في مصر، قالت الناقدة ماجدة موريس، في تصريح لـ"البوابة"، إن السبب في ذلك هو نجاح المسلسلات الاجتماعية التي عُرضت خارج الموسم ومنها: "أبو العروسة"، و"كارمن"، و"طلعت روحي"، وغيرها، وهو ما يعود بالتبعية على مسلسلات رمضان المقبل، وهذه التيمة سنراها في الأعوام المقبلة.

وأضافت الناقدة المصرية، أن الذوق الجماهيري في هذا التوقيت يحتاج العودة للتماسك اجتماعيًا خاصًة أنه منذ ثورة يناير وحتى الآن تشهد مصر أحداثًا ساخنة على الصعيد السياسي ومواجهة الإرهابيين، ويحتاج الجمهور بعض الهدوء كي يستعيد شمله مجددًا، والدراما تعكس الواقع.

وأوضح الناقد نادر عدلي، أن اتجاه صُنّاع دراما رمضان للقالب الاجتماعي في رمضان المقبل أمر جيد، خاصة في ظل غياب استمر سنوات سيطر فيه الأكشن على المشهد بالاتفاق بين صناع الدراما على صعود الأكشن للقمة، ما جعل الدراما الاجتماعية محدودة وغابت الدراما الدينية والتاريخية تمامًا.

وأشار في تصريحه لـ"البوابة"، إلى أن قلة عدد المسلسلات في رمضان المقبل سيجعل الدراما الاجتماعية في حالة من النشوة لأن ثلث الأعمال المعروضة ستكون اجتماعية، عكس الأعوام السابقة التي شهدت دراما اجتماعية بعدد قليل للغاية، بعضها أخذ إطار سيكولوجي وآخر كوميدي مثل أعمال غادة عبدالرازق ونيللي كريم.

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