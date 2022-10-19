بين أفليك يغادر منزل جينيفر لوبيز لهذا السبب.. ويعبّر عن استيائه منها

أفادت مصادر مقربة من الثنائي الهوليوودي الشهير بين أفليك وزوجته النجمة العالمية جينيفر لوبيز بان الأول قام بخطوة غير متوقعة بعد زفافهما الضخم بأشهر قليلة، حيث غادر منزل الزوجيّة الخاص بهما.

بين أفليك يغادر منزل الزوجية

وكان النجم العالمي قد عبّر عن استيائه من بعض تصرّفات زوجته النجمة الشهيرة "جينيفر لوبيز" منذ بداية زواجهما.

وأكّد النجم العالمي بحسب بعض المقربين منهما بان جينيفر تقوم بفرض شروطها وقواعدها عليه بشكل مبالغ به منذ بداية زواجهما، حيث أكّد بأنه لم تعد لديه أي سلطة على حياته وهو وهو يشعر بالتعاسة والضيق الشديد من هذا الوضع.

وتجنبًا لتفاقم الأمور وتجنبها بينهما قرر النجم "بين أفليك" مغادرة منزل الزوجية، حيث عاد الى بعض العادات السيئة التي اعتادها سابقًا مثل شرب الكحول والتدخين.

وكشفت مصادر مقربة من النجم العالمي بان جينيفر لوبيز تسعى بشنى الطرق على فرض سيطرتها الكاملة على بين أفليك، حتى انها تقوم بمنعه من القيام ببعض الأمور التي يحب القيام بها وفرض قوانينها عليه.

هل تتأزم علاقة بين أفليك وجينيفر لوبيز؟

بالرغم من أن زواجهما لم يستمر أكثر من شهر إلا أن عدد كبير من الجمهور بدأ بالتساؤل، حول استمرار علاقتهما وفيما إذا كانت قد تتأزم وتصل إلى النهاية، خاصة مع انتشار هذه الأخبار.

وكشف بين بانه خلال فترة سابقة من زواجهما عن وجود اتفاق مسبق بينه وبين لوبيز حول التصرف وفق إرداتها، وقال بإنها طلبت منه التوقف عن التدخين كونها ترفضه ولا تحبه، وهو ما قام به من أجل ارضائها، لكن شعوره المستمر بالحرية عند خروجه من المنزل زاد من صعوبة الامر.