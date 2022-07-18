جينيفر لوبيز تتزوّج بين أفليك بعد 20 عامًا من الصبر.. شاهد الصور الأولى لحفل الزفاف

تصدّر اسم الثنائي الهوليوودي الشهير "جينيفر لوبيز" و "بين أفليك" وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس الأحد وذلك بعد أن كشفا عن زواجهما في ولاية لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

زواج جينيفر لوبيز وبين أفليك

بعد مرور 20 عامًا منذ بداية علاقتهما العاطفية ومرور ثلاثة أشهر فقط من إعلان خطوبتهما تزوّج بين أفليك وجينيفر لوبيز، حيث حصلوا على شهادة زواج في مقاطعة كلارك في نيفادا.

وانتقلت النجمة البالغة من العمر 51 عاماً إلى حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" لمشاركة صور حفل زفافها مع جمهورها بالإضافة إلى نشر رسالة مؤثرة بهذه المناسبة.

وكشفت جينيفر عن تفاصيل حفل زفافها وإجراءات الزواج وصولاً إلى الاحتفال وقالت جينيفر: "لقد فعلناها أنا وبين، إن الحب جميل والحب لطيف واتضح بأن الحب صبور لقد صبر الحب 20 عاماً".

وتابعت جينيفر: "لقد سافرنا الليلة الماضية إلى فيغاس وكان معنا أربعة أزواج آخرين والذين قاموا بنفس الرحلة إلى عاصمة الزفاف وذلك كي يتعرّف العالم على حبنا".

وأضافت النجمة الهوليوودية: "عندما يكون الحب حقيقي فإن أهم شيء في الزواج هو بعضنا البعض والوعد بالحب والصبر والاحترام لبعضنا، ولقد صدقوا عندما قالوا أهم شيء تحتاجه الحب".

اللقطات الأولى لحفل الزفاف

شاركت جينيفر لوبيز والتي كشفت بأنها قامت بتغيير لقبها بعد الزواج إلى "جينيفر لين أفليك" الصور الأولى لحفل زفافها والتي غلبت عليه الأجواء الرومانسية بالإضافة إلى البساطة.