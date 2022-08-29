جينيفر لوبيز تقدّم فقرة رقص وغناء لـ بين أفليك خلال حفل زفافها

احتفلت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" بزواجها من النجم العالمي "بين أفليك" بحفل زفاف ضخم وذلك في منزل الأخير في ولاية جورجيا وسط العائلة والأصدقاء.

فقرة غناء ورقص من جينيفر لوبيز الى بين أفليك

بعد مرور عدة أيام على انتهاء حفل الزفاف الضخم الذي أقامته النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" والذي امتدّ لمدة ثلاثة أيام، تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطيف من حفل الزفاف.

وظهرت النجمة العالمية في حفل الزفاف وهي تقدّم عرضاً راقصاً لزوجها بين أفليك وتقوم بالغناء له امام الحضور، بينما كان الأخير يجلس على كرسي أمامها ويشاهدها.

وقدمت النجمة العالمية اغنية رومانسية خاصة لزوجها، حيث أن كلماتها وجهتها الى بين أفليك بكل رومانسية وجاء في كلمات الأغنية "أنا أستطيع أن أشعر بالشغف في عينيك، وانا ما زلت أحبك وانت تعلم أنني لا يمكنني الاكتفاء منك".

زواج جينيفر لوبيز وبين أفليك

أقامت النجمة العالمية حفل زفاف ضخم في قصر زوجها النجم "بين أفليك" في ولاية جورجيا وذلك وسط حضور عائلتهما وأصدقائهما في حديقة القصر.

وارتدت جينيفر خلال حفل الزفاف الذي دام لمدة 3 ايام 3 فساتين باللون الأبيض، كما اعتمدت بأن يكون موضوع الحفل باللون الأبيض أيضاً بالاضافة الى بدلة بين أفليك، حيث ظهر جميع الحضور باللون الأبيض.

وكانت جينيفر لوبيز وبين أفليك قد عقدا قرانهما قبل عدة أشهر في ولاية "لاس فيغاس" وكان بحضور عدد محدد من الاصدقاء.