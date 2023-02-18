تضارب في الأنباء حول موعد عرض طائر الرفراف.. وحذف مشاهد بسبب الزلزال

البوابة - كشفت الصحفية التركية بيرسين أن الحلقة الجديدة من المسلسل التركي طائر الرفراف ستعرض يوم الجمعة المقبل، فترة من التوقف بسب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

في المقابل أعلنت أحدى الصفحات العربية المهتمة والمتابعة لأخبار المسلسل عن موعد مختلف لعرض الحلقة الجديدة وهي الحلقة 21 .

تضارب في موعد عرض الحلقة الجديدة من طائر الرفراف

أشارت الصفحة أنه لن تعرض حلقة جديدة خلال الأسبوع المقبل وسيتم تاجيلها حتى تستقر الأمر أكثر في تركيا، وأشارت الصفحة ان المسلسلات التركية تعتمد على "الريت" لاستمراريتها، وهناك تخوف أن يؤثر الزلزال على نسبة مشاهدة الحلقة ويتم ايقاف المسلسل، لذلك يرى صناع العمل انه من الأفضل تأجيلها لاستقرار الأمور أكثر.

فيما لم يتم حتى هذه اللحظة تأكيد أي خبر منتشر عن موعد المسلسل سواء فيما إذا كانت ستعرض الجمعة المقبلة 24 فبراير أم سيتم تاجيلها.

حذف مشاهد من الحلقة 21 بسبب الزلزال المدمر

كان من المفترض ان تعرض حلقة 21 من مسلسل "الطائر الرفراف" تزامناً مع عيد الحب على ان تتناول المناسبة، وتضم الحلقة الكثير من المشاهد الرومانسية التي تجمع شخصيتي سيران وفريد.

لكن بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وما خلفه من دمار وخسائر بشرية ومادية إلى جانب تشريد العديد من العائلات، رأى صناع العمل أنه من الأفضل حذف جميع المشاهد الرومانسية مراعاة لمشاعر الناس.

مارت رمضان ديمير وأفرا ساراتش أوغلوا يشاركان في البث الخاص بالتبرعات

شارك الثنائي التركي الشهير "مارت رمضان ديمير" و النجمة التركية "افرا ساراتش" في البثّ الذي أقامه مشاهير ونجوم تركيا لجمع التبرّعات المالية لمتضرري الزلزال الذي ضرب تركيا.

وحصد مارت رمضان ديمير وافرا ساراتش ما يقارب المليار ليرة تركية من التبرّعات حيث انهما يحظيان بشعبية كبيرة في تركيا والوطن العربي.