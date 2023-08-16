تأجيل تصوير الموسم الثاني من طائر الرفراف.. والجمهور متخوف من إلغائه

أكدت العديد من المصادر الفنية التركية أن تصوير الموسم الثاني من مسلسل طائر الرفراف ويعرف عربيًا باسم فريد، تم تأجيله بعدما كان من المقرر أن يبدأ العمل عليه في يوم أمس 15 أغسطس على أن يعرض في شهر سبتمبر المقبل.

سبب قرار تأجيل الموسم الثاني من طائر الرفراف

وأشارت المصادر أن سبب تأخّر تصوير الموسم الثاني من مسلسل "طائر الرفراف" هو انشغال المخرجة التركية "بورجو ألب تكين" بتصوير الموسم الثاني من مسلسل "ذات أخرى" لصالح نتفليكس، وهو من بطولة توبا بويوكستون ومراد بوز.



وكانت العديد من الأنباء انتشرت حول الموسم الثاني من بينها انسحاب كاتبة العمل مما قد يتسبب بإجراء العديد من التعديلات والتغيرات على السيناريو.

وإلى جانب المخرجة والكاتبة، اكدت العديد من المصادر ان هناك العديد من الانسحابات ضمن نجوم العمل بالإضافة إلى انضمام أسماء جديدة بشخصيات مختلفة.

وبالرغم من ان الأخبار اكدت نية اجتماع نجوم المسلسل قريبًا للبدء بقراءة سيناريو الموسم الثاني والترتيب له، إلا ان الكثير من عشاق العمل عبروا عن تخوفهم من أن تؤثر جميع هذه التغيرات عليه وتتسب بإلغائه.

كما تخوف البعض من أن تؤثر هذه الأمور على نسب مشاهدة الحلقات الأولى من الموسم الثاني مما يدفع صناعه لإيقافه.

نبذة عن مسلسل "طائر الرفراف"



يشار بان المسلسل الذي يعرض عربيًا تحت اسم فريد يروي قصى شاب طائش يقوم جدّه هاليس آغا بتزويجه لفتاة من عنتاب بالإجبار والتي كانت مجبرة ايضاً على الزواج.



وتبدأ تفاصيل المسلسل بعد أن يحاول الشاب المحافظة على علاقته بحبيبته السابقة بالرغم من زواجه، وبالرغم من اتفاق الثنائي على أن تكون زيجتهما مجرد تمثلية أمام عائلتيهما لكنهما يجدان نفسيهما غارقان بحب بعضهما ومواجهة العديد من المشاكل.