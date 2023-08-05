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"طائر الرفراف" مسروق عن سيناريو مسلسل أندونيسي.. إليك التفاصيل

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 05 آب / أغسطس 2023 - 09:14
مسلسل طائر الرفراف
مسلسل طائر الرفراف

أثارت أحد المصادر الإعلامية جدلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عندما كشفت عن حقيقة سرقة مسلسل "طائر الرفراف" للسيناريو من مسلسل أندونيسي، بعدما تم الترويج للعمل على أنه مقتبس من قصة حقيقية وقعت في تركيا.

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ما حقيقة سرقة سيناريو مسلسل "طائر الرفراف"
 

وبهذا الخصوص كشفت مصادر مؤكّدة بان "طائر الرفراف"  مقتبس من مسلسل اندونيسي يُدعى "اتفاقيّة زواج" حيث تحمل النسخة  الأندونيسية نفس القصة وتفاصيل المسلسل التركي.
 

ويدور العمل الأندويسي حول رجل يُجبر على الزواج من فتاة لكنّه يبقى على علاقة مع حبيبته التي يوعدها بانه سيقوم بالطلاق من زوجته الجديدة في أقرب وقت لكنه ومع مرور الأيام يقع في حب زوجته الجديدة.
 

وبالرغم من اختلاف بعض التفاصيل إلا ان الفكرة هي ذاتها حيث أن المسلسل الأندونيسي يركّز على فكرة الدين والالتزام اما التركي فقد تداخلت بعض التفاصيل التي تواكب العادات والتقاليد التركيّة.
 

وانتقل الجمهور الى انتقاد مسلسل "طائر الرفراف" وطاقم العمل خاصة الكاتبة التي اوهمت الجمهور بان العمل مقتبس من قصة حقيقية من دفاتر طبيبة نفسيّة وأن الأمر لا يبدو هكذا.
 

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ويبدو واضحاً بان موضوع سرقة السيناريو صحيح خاصة بعد الملل والتكرار في الأحداث بالإضافة الى تخبّط الكاتبة في تفاصيل العمل.

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قصة مسلسل طائر الرفراف
 

ويشار بأن طائر الرفراف هو مسلسل تركي لاقى نجاحًا كبيرًا في تركيا والوطن العربي حيث يقوم بدور البطولة النجم التركي "مارت رمضان ديمير" والنجمة "أفرا ساراتش" ويدور حول شاب يجبّره جدّه على الزواج من فتاة في القريّة.
 

لكنّه يبقى على علاقة مع حبيبته التي يحبّها إلا انه ومع مرور الوقت يقع في حب زوجته، ويترقب الجمهور عرض الموسم الثاني من العمل.

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