الكشف عن تغييرات في الموسم الثاني من طائر الرفراف.. وظهور ابنة هاليس آغا

يستعدّ طاقم المسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف" لتصوير لموسم الثاني من العمل، وذلك مع اختلاف كبير في النجوم المشاركين في العمل بالاضافة الى تغييرات عديدة في السيناريو.

تغييرات عديدة في طاقم مسلسل طائر الرفراف



من ضمن التغييرات المسربة التي طرأت على الموسم الثاني من العمل هو انسحاب كل من النجم التركي "باران بولوكباشي" ومواطه "أديز أكشهير" من المسلسل.



ويؤدي النجمان شخصيتي الشقيقين "طارق وصفوت" في المسلسل واللذين كانا يتتبعان سيران وشقيقتها سونا وقرر عائلتيهما تزوجيهما بالأجبار، مما دفع سيران لمحاولة الهرب مع زوجها السابق فريد.



أما الاضافة الأخرى على طاقم العمل فهو مشاركة النجمة "بينور كايا" و النجم "طارق تكين" واللذين لم يتأكّد مشاركتهما في العمل بشكل رسمي.



وستقوم بينور بدور نكهت ابنة هاليس اغا بالاضافة الى أن طارق سيكون هو ابنها وحفيد هاليس اغا العائد من خارج البلاد.

سيناريو مسلسل طائر الرفراف



ويبدو واضحًا بان السيناريو مسلسل "طائر الرفراف" سيكون جديد ومختلف عن الموسم الأول وذلك بعد انسحاب شخصيات عديدة منهم ومشاركة شخصيات أخرى.

ويحقق المسلسل الكثير من النجاح، وعرض على منصة شاهد وقناة ام بي سي بعد دبلجته إلى السورية استثمارًا لنجاحه في تركيا.

ويروي العمل قصة الشاب فريد الذي يقرر جده تزويجه من اجل الاستقرار من فتاة بسيطة تدعى سيران ويواجهان سويًا الكثير من الأحداث.