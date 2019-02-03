تامر حسني وزوجته يستقبلان التركي مراد يلدريم وإيمان الباني في منزلهما!

تامر حسن وبسمة بوسيل

استقبل الفنان المصري تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل الفنان التركي مراد يلدريم وزوجته ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني في منزلهما.

ونشر حسني عبر حسابه الخاص في إنستغرام صورة تجمعه بزوجته وضيوفه وكتب مُعلقًا: "نورتني يا حج"، ومن المعروف أن صداقة قوية تجمع بوسيل بمواطنتها إيمان الباني، حيث حضرت بوسيل وحسني حفل زفاف يلدريم والباني، كما وتحرص الصديقتان على نشر صور تجمعهم باستمرار.

وعلى الصعيد الفني يستعد الفنان المصري تامر حسني لفيلم بعنوان "كل سنة وإنت طيب" إلى جانب الفنانة المصرية زينة والتي حلت بديلة عن الفنانة ياسمين صبري بعدما اعتذرت الأخيرة بسبب انشغالها بأول بطولاتها في التلفزيون، وبإعلان انضمام زينة إلى الفيلم يكون بذل قد انتهت خلافاتها مع حسني والتي استمرت فترة طويلة جدًا ليعودا ويتشاركا في بطولة عمل بعد نجاحهما سويًا في فيلم كابتن هيما، وفيلم "كل سنة وإنت طيب" من إخراج سعيد الماروق ويشارك في بطولته خالد الصاوي، عزت أبو عوف، محمد سلام وآخرون.

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