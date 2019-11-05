تامر حسني وشيرين عبد الوهاب يجتمعان لأول مرة منذ 15 عامًا.. إليك التفاصيل

يتعاون الفنان المصري تامر حسني مع مواطنته المطربة شيرين عبد الوهاب، في حفل غنائي مشترك، من المقرر إقامته يناير المقبل، تحت إشراف المنتج وليد منصور.

وكشفت مصادر لـ"البوابة"، أن شيرين وتامر رحبا بعرض منصور عليهما، بأن يتعاونا في حفل غنائي مشترك، سوف يحمل اسم "لو كنت نسيت"، وهو نفس اسم الأغنية التي قدماها سويًا على هيئة "دويتو" في ألبوم "فري ميكس 3" منذ 15 عامًا.

ويعد هذا أول حفل جماهيري يجمع تامر بشيرين منذ تعاونهما في الألبوم المذكور سلفًا، حيث سبق وأن جمعتهما خلافات استمرت بينهما لسنوات قبل أن يتصالحا فيما بعد وتصبح علاقتهما جيدة.

وكان تامر قد فاجأ شيرين عبد الوهاب وهي على المسرح أثناء غنائها في حفل في السويد بغنائه معها أغنية "آه يا ليل".

وتعاقدت شيرين مؤخرًا مع المنتج وليد منصور لتقديم عملٍ سينمائي ضخم كأول بطولةٍ مطلقة لها في مجال السينما.

وعلم "البوابة" أنَّ فيلم شيرين عبد الوهاب، الجديد يعد أول عملٍ سينمائي رومانسي غنائي تشويقي بالمعنى الحقيقي للفيلم الاستعراضي.

وأوضحت المصادر أنّه جارٍ التعاقد مع مخرجٍ كبير لتنفيذ مشاهد الفيلم بأسلوبٍ احترافي عالمي على غرار طريقة تصوير مشاهد الفيلم العالمي Beauty and the Beast أو "الجميلة والوحش" من حيث التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية مع اختلاف القصة والأحداث.

وعقب الاستقرار على مخرج العمل سيتم عمل تجارب أداء لعددٍ من نجوم الفن بمصر والعالم العربي لاختيار الأبطال المشاركين مع النجمة شيرين عبد الوهاب لبدء تصوير المشاهد الأولى مع بداية عام 2020.

يذكر أنَّ فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد يعد ثاني تجاربها السينمائية؛ إذ شاركت في بطولة "ميدو مشاكل" في بداية مشوارها الفني منذ 16 عامًا مع النجم أحمد حلمي، ورامز جلال، ونشوى مصطفى.

ومن جانبٍ آخر يستعد المنتج وليد منصور لتصوير فيلمه الثالث مع النجم تامر حسني لعام 2020، عقب نجاح تجربته الأخيرة "كازابلانكا" الذي حصد المركز الأول في موسمه من حيث الإيرادات، وأشاد به صُنّاع السينما المصرية والعربية بالإضافة إلى تصدر فيلمه "البدلة" لتامر حسني وأكرم حسني، أعلى إيراداتٍ لفيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية.

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