بعد انتقاد تصريحاتها عن الحجاب..حلا شيحة تتجاهل الأمر بوصلة رقص بالـ"هوت شورت" (فيديو)

أثارت الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة الجدل بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب تصريحاتها عن الحجاب خلال لقاء تلفزيوني، وتعرضت للكثير من الانتقادات خاصة عندما قالت عن الحجاب بأنه ليس من أساسيات الدين الإسلامي.

وعلى ما يبدو أن حلا شيحة لم تعر أي اهتمام لكل الانتقادات التي طالتها بسبب حديثها عن الحجاب وأسباب تخليها عنه، فقامت بمشاركة صور جديدة لها ومقطع فيديو قدمت من خلاله وصلة رقص مرتدية الهوت شورت وحافية القدمين، ووجهت رسالة من خلال المقطع وقالت: "الخوف والشك والقلق من المجهول وبكرة اللي ممكن يبقى أحلى، دافع لقتل أيام أحلى، ما تخنقوش الحاجات الحلوة اللي في حياتكم بسبب أفكار جواكم بتكبروها وتصدقوها ويمكن مش موجودة أصلا، خلو التفاؤل سمة في حياتكم وشوفوا الجزء الحلو من القصة أكيد بعدها مش هتندموا أبدًا".

وعادت حلا شيحة إلى الفن بعد اعتزالها لمدة 12 عامًا، وشاركت في سباق رمضان الماضي لعام 2019 في مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان، ومن المقرر أن تشارك في العديد من الأعمال الفنية في قادم الأيام، ومن بين هذه الأعمال ظهورها كضيفة شرف مع أحمد رزق في مسلسل "بخط الإيد".

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