بعد انتقاد تصريحاتها عن الحجاب..حلا شيحة تتجاهل الأمر بوصلة رقص بالـ"هوت شورت" (فيديو)

أثارت الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة الجدل بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب تصريحاتها عن الحجاب خلال لقاء تلفزيوني، وتعرضت للكثير من الانتقادات خاصة عندما قالت عن الحجاب بأنه ليس من أساسيات الدين الإسلامي.
وعلى ما يبدو أن حلا شيحة لم تعر أي اهتمام لكل الانتقادات التي طالتها بسبب حديثها عن الحجاب وأسباب تخليها عنه، فقامت بمشاركة صور جديدة لها ومقطع فيديو قدمت من خلاله وصلة رقص مرتدية الهوت شورت وحافية القدمين، ووجهت رسالة من خلال المقطع وقالت: "الخوف والشك والقلق من المجهول وبكرة اللي ممكن يبقى أحلى، دافع لقتل أيام أحلى، ما تخنقوش الحاجات الحلوة اللي في حياتكم بسبب أفكار جواكم بتكبروها وتصدقوها ويمكن مش موجودة أصلا، خلو التفاؤل سمة في حياتكم وشوفوا الجزء الحلو من القصة أكيد بعدها مش هتندموا أبدًا".
Fear and doubt of the unknown or what might become can kill all the beauty of today and hope for a better chance tomorrow. It causes you to loose the most precious things in ur life, while drowning into ur own sad unspoken thoughts. Dont fear the unknown, just believe of the good positive side of the story then you will see clearly .. Be positive and always look at the bright side .. ❣️الخوف و الشك و القلق من المجهول و بكرة اللي ممكن يبقي احلي دافع لقتل أيام احلي ... متخنقوش الحاجات الحلوة اللي في حياتكم بسبب افكار جواكم بتكبروها و تصدقوها و يمكن مش موجودة اصلاً خلوا التفائل سمة في حياتكم و شوفوا الجزء الحلو من القصة أكيد بعدها مش حتندموا أبداً #positivethinking #positivequotes #positivethoughts #❣️ Special thanks to @concettostudios And @hussein.mabrouk22 wonderful photographer The amazing girl sally @sallyrashid_
وعادت حلا شيحة إلى الفن بعد اعتزالها لمدة 12 عامًا، وشاركت في سباق رمضان الماضي لعام 2019 في مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان، ومن المقرر أن تشارك في العديد من الأعمال الفنية في قادم الأيام، ومن بين هذه الأعمال ظهورها كضيفة شرف مع أحمد رزق في مسلسل "بخط الإيد".
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