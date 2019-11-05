على خطى أسما شريف منير..خالد أبو النجا يهاجم الشعراوي ويصفه بالـ"الجاهل"!

ردود فعل غاضبة وسخط في أوساط السوشيال ميديا، والسبب في ذلك يعود إلى تهجّم بعض الفنانين في الوسط الفني المصري على الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فكانت البداية مع أسما شريف منير التي وصفته بالـ"متطرّف"، ومن ثم لحقها الفنان خالد أبو النجا والذي وصفه بالـ"الجاهل".

ومن بعد الأزمة التي وقعت فيها أسماء شريف منير عقب وصفها للشعراوي رحمه الله بالـ"متطرف"، انضم إليها خالد أبو النجا وتحدث من خلال حسابه على تويتر مهاجمًا الشيخ الراحل وقال: "الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم,, بل تباهى بعدم قرائته لغير القرآن!..الوهابية في أبشع تجلياتها".

تغريدة أبو النجا أثارت جدلًا كبيرًا، ولم يقف النشطاء وروّاد مواقع التواصل مكتوفي الأيدي وردوا الصاع صاعين، فالبعض لم يتقبل بالأساس فكرة أن يقوم ممثل بتقييم شيخ وعالم دين، فكتب له أحدهم قائلًا: " انت مين اصلا علشان تتكلم نيله تنيلك اكتر ماانت متنيل"، وقال له شخص آخر: " الرويبضة عندما يتحدث عن الدين".

وكان الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي عالم دين ووزير أوقاف في مصر، وهو من أشهر مفسري القرآن الكريم في العصر الحديث، وكانت له طرق وأساليب بسيطة في الشرح والتفسير جعلته يصل لجميع شرائح المجتمع، ولقب بإمام الدعاة.

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