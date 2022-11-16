تامر حسني يبدع في تقليد 4 فنانين.. نسخة عن مصطفى قمر

يتمتع الفنان المصري تامر حسني بموهبة التقليد أكان بالشكل والصوت، وهذه المرة صدم متابعيه بتحوله إلى أربع فنانين معروفين في إعلان لصالح شركة الاتصالات "أورانج".

تامر حسني يقلد 4 فنانين

ظهر تامر حسني في الإعلان الترويجي بأربع شخصيات، حيث قلَّد زملاءه الفنانين: مصطفى قمر، وعبد الباسط حمودة، وبهاء سلطان، ومغني الراب مروان موسى، وحرص على أن يبدو نسخة طبق الأصل عنهم من حيث الشكل والصوت.

من أجل تقليد بهاء سلطان، اعتمد حسني شعر مستعار طويل ولحية خفيفة مهذبة وارتدى قميص أبيض وفيست باللون البيج نسَّقه مع بنطال أسود. في حين ارتدى عدسات عين زرقاء واعتمد إطلالة بيضاء وذقن حليق لتقليد مصطفى قمر.

ولتقليد عبدالباسط حمودة، ظهر تامر بوزن زائد مرتديًا بدلة باللونين الذهبي والأسود من قماش الترتر، واختار تسريحة شعر على غرار تسريحة شعر حمودة. أما بالنسبة لمروان موسى، اختار طلالة كاجوال مؤلفة من توب برتقالي وجاكيت رياضي، وصبغ شعره باللون البلاتيني.









المتابعون يشيدون بموهبة تامر حسني

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، وأشادوا بموهبة حسني وإبداعه، فعلَّقت إحداهن: "كل اعلانات تامر دائما كرييتف وفيها خفة دم الاعلان من حلاوته مش بنبطل نعيده حاجة زي القمر".

وأضافت أخرى: "انا كنت قاعده مخنوقه لاقيت الاعلان بتفرج لاقيت تامر وابداع تامر الراجل ده المفروض يتعمله تمثال مش ممكن بجد اداء تامر وكمان تقليد الأصوات".