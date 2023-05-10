تامر حسني يطلب "عزيمة" من غيث مروان وعروسه.. ويرصد صدمتهما به

فاجأ الفنان المصري تامر حسني مشهور السوشال ميديا السوري غيث مروان وعروسه ساره، بعدما لم يتمكن من حضور حفل زفافهما.

تامر حسني يفاجئ غيث مروان وسارة

ونشر تامر حسني مقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام"، يوثق من خلاله رد فعل مروان وسارة لحظة رؤيته يخرج من خلف الباب، حيث بدا على الثنائي الصدمة والسعادة، إذ توجَّه غيث لمعانقة الفنانة وتوثيق اللحظة بعدسة كاميرته.

وأرفق حسني الفيديو بتعليق، كتب فيه: "مليون مبروك احلى غيث و احلى ساره معرفتش احضر فرحكم قولت افاجئكم و افرح معاكم بطريقتي مستني عزومة الاكل ولا ساره مش بتعرف تطبخ !!😀😂عقبالكم و عقبال ما افاجئ الجميع".

ورد غيث عليه، قائلًا: "لا لا أكيد ما بتعرف.. أنت تعال وإلك أحلى عزيمة.. يا جماعة أنا حاسس حالي بحلم..أحلى مفاجأة من أحلى إنسان".

وأشاد الكثيرون بلفتة حسني اللطيفة، إذ كتب أحدهم معلقًا: "الفنان إنسان قبل أي شيء ولكن تامر لا ينافسه أحد في إنسانيته وتواضعه وقربه من محبيه".

وكتبت إحداهن: "الف الف مبروك تامر كدا كدا غني عن التعريف وطول عمره بيعمل الواجب وبزيادة وعمره ما بيتأخر علي حد ابدا.. انا هفكر بقي انا وكريم جوزي نعمل فرح تاني".

تامر حسني يعتذر عن حضور زفاف غيث مروان

ويُشار إلى أن غيث مروان كان قد دعا تامر حسني لحضور حفل زفافه عبر مقطع فيديو شاركه عبر حسابه في "إنستغرام"، إلَّا أن الفنان اعتذر عن الحضور معربًا عن سعادته بالدعوة، وطلب رؤية الثنائي تزامنًا مع تواجده في الإمارات.

ويأتي رفض حسني حضور حفل الزفاف؛ لإنشغاله بتحضيرات فيلمه "تاج" وحفلاته الموسيقية الأخرى.

