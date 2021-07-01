تامر حسني يفاجئ معجبة.. و"يا ريتها ما فكت"

اعتاد النجم المصري تامر حسني مفاجأة محبيه في كل مكان، سواء كانوا مرضى في المستشفيات أو أطفال أو حتى بالغين في منازلهم، وهذه المرة قرر أن يفاجئ رواد السينما، خاصة أنه يعرض له في الوقت الحالي فيلمه "مش أنا".

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي على انستغرام مقطع فيديو له أثناء مفاجأته لفتاة صغيرة تدعى "سارة" ذهبت لمشاهدة فيلمه ووجدت تامر أمامها في آخر الفيلم.

بدأ الفيديو وهي تتحدث عن حبها لتامر فتجده يقف ويستمع لها، وبرد فعل لطيف تركض نحوه وتحضنه وتبدأ بموجة بكاء هستيري حتى طلب منها التوقف "فكي بقا". ويبدو أنها ندم على هذا الطلب.

تحولت الفتاة إلى شعلة من الضحك والمرح وأخرجت مواهبها، وفي البداية وجهت رسالة إلى زوجة تامر حسني الفنانة المعتزلة "بسمة بوسيل" وقالت لها: "زين ما خترتي". ثم رقصت مع تامر على أغنية "اختراع".

لم تنهي "سارة" هذه اللقطات الطريفة بعد فقد أعلنت بشكل فاجئ تامر حسني عن خطبتهما. واختتمت هذه اليوم الذي وصفته بأفضل يوم بحياتها بإعادة تمثيل مشهد من فيلم "عمر وسلمى"، وقد صدمت الجمهور بموهبتها واتقانها لهذا المشهد.

وعلق تامر حسني على هذا المقطع بـ " بعد عرض الفيلم... ساره عملتلنا مسرحيه لوحده". ونشر فيديو آخر من نفس اليوم لمواهب شابة غنت له في سينما وكتب: "وفجأه تحولت السينما... للمعهد العالي للموسيقا العربيه بس فعلاً من أجمل الأصوات المصريه خالد وبسمه و كريم و مريم. "

تامر حسني وفيلم مش أنا

طرح تامر حسني فيلم "مش أنا" في السينما وقد حقق نجاح كبير منذ اليوم الأول من عرضه، حيث حقق ما يقارب الـ 9 ملايين جينيه مصري في أسبوع، أي ما يساوي 573500.45 دولار.

وتدور أحداث الفيلم حول حسن الذي يُصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

ويقف بجانب تامر حسني الذي يجسد دور حسن كلًا من، حلا شيحة بدور جميلة، وماجد الكدواني بدور جاستن، وسوسن بدر بدور والدة حسن، وغيرهم من نجوم مصر.