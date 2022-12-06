تامر حسني ينشر فيديو نادر له بعمر الـ11.. رسالة كلها أمل

كشف الفنان المصري تامر حسني عن فيديو قديم له وهو بعمر الحادية عشر، موجهًا من خلاله رسالة أمل ودعم لكل فرد يشعر بالإحباط والفشل.

تامر حسني ينشر فيديو قديم له

شارك تامر حسني متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو قديم يعود له بعمر الـ11، حينما كان بطل مشروع تخرج الإعلامي الكبير عمرو الليثي من معهد السينما، ودمجه مع فيديو حديث له من تصوير المخرج الكبير ياسر سامي، يظهر فيه وهو يحادث شخصه القديم.

وأرفق حسني المنشور برسالة أمل، جاء فيها: "طالب من كل متابعيني يشوفوا الڤيديو ده لانه مليان بالطاقه الايجابيه اللي ممكن تطمن كتير منكم ممكن يكونوا احبطوا عشان فشلوا في شيء بس ميعرفوش ان اللي مستنيهم اهم و اجمل بس يجتهدوا و يسعوا ربنا موجود و مش بيضيع تعب حد ملحوظه هامه جداً الطفل اللي في الڤيديو هو انا برضو وانا عندي ١١ سنه".

وتابع: "كنت بطل مشروع تخرج صغير على قدي بس كان مشروع تخرج الاعلامي الكبير عمرو الليثي من معهد السينما و دمجته مع تصوير جديد مخصوص مع صديق العمر المخرج الكبير ياسر سامي عملته من فتره بس اكيد مش الكل شافه".

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع مشيدين بجرعة الأمل التي يحملها بين مشاهده، فكتبت إحداهن: "كميه الطاقه الايجابه والطموح واني ميأسش كل ما بشوفك كل الحجات دي فعلا ببقاا حساسا بجد شكرا يا. تامر".

وأضافت أخرى: "بجد اكتر انسان بيشجع الي قدامو وكله طاقه ايجابيه راهيبهه وحب وتفاؤل لكل الناس الي حواليك بجد هتفضل قدوهه لناسس كتير لتشجعهم ع احلامهم".