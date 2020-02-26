هل سيرتبط أحمد العوضي بياسمين عبد العزيز..وماذا قال عنها؟

منذ أن شارك الممثل المصري أحمد العوضي في الاحتفالية الخاصة بعيد ميلاد النجمة ياسمين عبد العزيز وظهر برفقتها في الصور التي انتشرت على موقع إنستغرام، بدأت التخمينات تنطلق من الجمهور حول إمكانية ارتباط هذا الثنائي خاصة وأنهما شكلا ثنائيًا رائعًا في مسلسل "لأخر نفس" الذي عرض في رمضان الماضي.

ومن جهته، رفض أحمد العوضي في أحد المقابلات التلفزيونية الإفصاح عن إذا ما كان فعلًا ينوي الارتباط بياسمين عبد العزيز، حيث أنه تهرّب من الإجابة على سؤال المذيعة التي قالت له: "ماذا كنت تقصد بفتاة أحلامك التي تحدثت عنها من خلال حسابك على مواقع التواصل؟ هل قصدت ياسمين عبد العزيز..لأن الجميع يريد معرفة ذلك؟".

الإجابة كانت غير واضحة من أحمد العوضي على السؤال الذي طرحته مذيعة البرنامج، ولكنه لمّح كثيرًا من خلال كلامه على ياسمين عبد العزيز، حيث قال: "فتاة أحلامي يعني مواصفاتها تكون دمها خفيف، بنت بلد وجدعة"، وبالفعل فإن هذه المواصفات تنطبق على ياسمين ولكن حتى الآن لا شيء رسمي من الطرفين، لذا ليس على الجمهور سوا الانتظار لمعرفة ما يمكن حدوثه في الأيام القادمة والتي من الممكن أن تحمل معها الكثير من المفاجآت.

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