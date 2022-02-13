تداول فيديو للفنان المعتزل أدهم النابلسي يرفع أذان صلاة الجمعة

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي يرفع آذان يوم الجمعة من أحد مساجد العاصمة الأردنية عمان.

ونشر أحد مستخدمي التويتر مقطع فيديو لأدهم النابلسي يتقدم المصلين ويرفع الآذان بصوته الجميل، وعلَّق: "في صلاة الجمعة ومن حسن حظنا ادهم النابلسي أذن للصلاة داخل مسجد ابو عيشة في شارع المطار، الله يباركله صوت جميل".

في صلاة الجمعة ومن حُسن حظنا #ادهم_نابلسي أذن للصلاة داخل مسجد ابو عيشة في شارع المطار



الله يباركله صوت جميل pic.twitter.com/KGhV2kBPXJ — احمد الزعبي (@AlzoubiAhmad90) February 11, 2022

اعتزال أدهم النابلسي الفن



يذكر أن النابلسي أعلن اعتزاله في فيديو شاركه متابعيه عبر حسابه الخاص "انستغرام" مؤكدًا أن لكل انسان طموح في الحياة ولا مشكلة في ان يمشي الانسان وراء حلمه لكن يجب أن لا ينسى الهدف من خلقه وهو عبادة الله لذلك قرر ان لا يخالف امر الله ويعتزل الغناء.

كما وعد جمهوره بانه لن يختفي عنهم وسيتواجد حولهم باستمرار مؤكدًا ان قرار اعتزاله لا يعني اختفائه عن حمهوره مؤكدًا تواجده حولهم بشكل دائم

أدهم النابلسي وتحريمه الغناء

وبعد قرار اعتزاله، تعرض النابلسي للهجوم خاصة أن البعض فهم اعتزاله على انه تصريح مباشر أن "الفن حرام"، حينها قرر الخروج وإيضاح بعض النقاط خلال لقاء له مع قناة "رؤيا" أوضح أنه لم ينطق كلمة حرام في فيديو الاعتزال خاصته، بل تحدَّث عن شخصه وقراره الشخصي حيث أكَّد أنه غير مؤهل للحكم على الفن أو الافتاء بحرميته وحلاله.

وأوضح أنه لم يشعر بالارتياح في المجال الفني كما يشعر أي شخص في مجال عمل لا يرغب به، وأكد أن عائلته وأصدقائه كان يعلمون رغبته بالاعتزال منذ أن بدأ مسيرته الفنية، فلطالما أخبرهم بذلك.

