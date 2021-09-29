نجل خالد سامي يبكي الجمهور بصور طفولته مع والده.. ورسالة عاطفية تعبر عن اشتياقه له!

ما تزال حالة الفنان السعودي خالد سامي الصحية مثار جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يودون الاطمئنان عليه منذ إصابته بوعكة صحية أدَّت لدخوله في غيبوبة ومكوثه في المشفى لعدة أشهر.

كشف نجل خالد سامي عن التطورات الصحية لوالده في رسالة عاطفية مؤثرة شاركها عبر حسابه على موقع "تويتر" مُرفقة بصور تجمعه بوالده في فترة الطفولة، وكتب: " اشتقت لأبوي بكمل ٤ شهور وانا ماسمعت صوته دعواتكم يرجع الوعي له، يوميًا بالمستشفى نتمنى فقط يجي اليوم اللي يرجع وعيه فيه، الله يصبرنا على الفترة الثقيلة هذي ويقوم والدي بالسلامة يارب ياكريم".





ونشر تركي صورة له ممسكًا بيد والده المستلقي على الفراش والموصول بالأجهزة الطبية وهو في غيبوبته، وصورة أخرى حاملًا بيده ورقة مكتوب عليها آيات قرآنية وأدعية للشفاء، وأرفقها بتعليق: "10:12 أنا معك".

وكان تركي قد كشف سابقًا عن توقف قلب والده لمدة أربع دقائق لكنه عاد للخفقان بعد إنعاشه، وكتب في تغريدة: "لاحول ولاقوة إلّا بالله قدر الله ماشاء فعل، قلب ابوي رجع وقف لمدة ٤ دقائق ورجع بعد الأنعاش ولكن الحالة مو مستقرة ابدًا، يارب لاتفجعنا بأبوي وقومه لنا بالسلامة تكفون دعواتكم أن ربي يعديها على خير"!

خالد سامي ومعاناته مع تليف الكبد

وقد عانى خالد سامي العام الماضي من تليف الكبد؛ ما أدَّى إلى تدهور حالته الصحية، الأمر الذي استدعى الفنان السعودي ناصر القصبي لمناشدة المسؤولين في وزارة الصحة للتدخل سريعًا لإجراء عملية زراعة كبد له وتجاوب وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر مع الموضوع، وخضع الفنانة لعملية زراعة كبد.