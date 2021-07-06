توقف قلب خالد سامي لمدة 4 دقائق!!

صُدم الجمهور ومحبي الفنان خالد سامي بخبر توقف قلبه لمدة وصلت لـ 4 دقائق بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة.

نجل الفنان كان قد أعلن الخبر الحزين بمنشور جاء فيه "لاحول ولاقوة إلّا بالله قدر الله ماشاء فعل، قلب ابوي رجع وقف لمدة ٤ دقائق ورجع بعد الأنعاش ولكن الحالة مو مستقرة ابدًا، يارب لاتفجعنا بأبوي وقومه لنا بالسلامة تكفون دعواتكم أن ربي يعديها على خير"!

لاحول ولاقوة إلّا بالله قدر الله ماشاء فعل، قلب ابوي رجع وقف لمدة ٤ دقائق ورجع بعد الأنعاش ولكن الحالة مو مستقرة ابدًا، يارب لاتفجعنا بأبوي وقومه لنا بالسلامة تكفون دعواتكم أن ربي يعديها على خير 💔#خالد_سامي — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) July 6, 2021

أما المعلمة السعودية عائدة العتيبي والتي هي زوجت الفنان فقد شاركت تغريدة عبر حسابها في تويتر جاء فيها "الغوث الغوث يا الله.. خالد سامي".

يذكر أن تدهور الحالة الصحية للمثل كانت قد بدأت منذ أشهر بعدما خضع خالد سامي إلى عملية زراعة كبد، حيث كان يعاني من تليف في الكبد تطور لاحقا إلى فشل كلوي، إضافة إلى حادثة توقف قلبه فجأة عن العمل ليسارع الطاقم الطبي إلى إنعاشه ليعود النبض إليه بعد 5 محاولات للإنعاش.

مرض خالد سامي !

وكان الفنان خالد سامي يعاني منذ العام الماضي من تليف الكبد، والذي على إثره تدهورت حالته الصحية، وناشد الفنان السعودي ناصر القصبي المسؤولين في وزارة الصحة للتدخل سريعًا لإجراء عملية زراعة كبد للفنان خالد سامي الذي بات وضعه الصحي خطير جدًا.

وبالفعل جاء الرد والتجاوب مع الموضوع من قبل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، وذلك بحسب ما أعلن القصبي من خلال تغريدة أخرى قال فيها: "شكرًا من القب لاهتمام ومبادرة سمو رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر وتجاوبه السريع لوضع الفنان خالد سامي الصحي".

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