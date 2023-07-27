ترافيس سكوت بعد إلغاء حفله: "حفلي بالأهرامات سيعقد بموعد جديد"

ترافيس سكنفى نجم الراب الأمريكي ترافيس سكوت الأخبار المتداولة حول إلغاء حفله الغنائي في أهرامات الجيزة، وذلك بعد ساعات من إعلان الشركة المسؤولة عن التنظيم إلغاء الحفل، الذي كان من المقرر عقده يوم غد الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري.

ترافيس سكوت ينفي إلغاء حفل الجيزة

وشارك سكوت منشورًا عبر حسابه في موقع "إكس"، "تويتر" سابقًا، يؤكد فيه أن الحفل مستمر، لكن جرى تأجيله لموعد آخر نظرًا لمشاكل لوجيستية، على أن يجرى تحديد موعد آخر، وكتب: "حفلي بالأهرامات سيتم ولكن بسبب تفاصيل لوجستية ومتطلبات المسرح الكثيرة، نحتاج وقت أطول. سوف نعلن عن موعد جديد قريبا".

وأضاف أنه مرَّ بهذه التجربة عدة مرات، إذ أنها ليست الأولى من نوعها، وكتب: "الأخبار السعيدة أنني واجهت هذا النوع من التجربة أكثر من 4 مرات بأماكن أخرى".

بيان إلغاء حفل ترافيس سكوت

وياتي إعلان سكوت بعدما أصدرت الشرطة المنظمة بيانًا أوضحت فيه أن الحفل ألغي رغم الجهود التي بذلتها من أجل إحيائه، على أن تعيد أسعار التذاكر لحامليها.

وأوضح محمد سراج، العضو المنتدب للشركة المسؤولة عن بيع تذاكر حفلة "سكوت"، أنه جرى منع دخول المعدات والفريق الأجنبي المصاحب لسكوت إلى منطقة الأهرامات، لاسيما أنه كان يتوجب عليهم البدء بالتحضيرات في العشرين من شهر يوليو الجاري.

