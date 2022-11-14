تركي آل شيخ يدعم بلقيس بعد موقفها المحرج

تعرَّضت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي لموقف محرج خلال إحيائها حفلها الغنائي في موسم الرياض، حينما غادر عشرات الجماهير الحفل دون سابق إنذار وسط ذهولها وصمتها.

تركي آل شيخ يدعم بلقيس فتحي

ورغم ما تعرضت له بلقيس، إلَّا أن المستشار تركي آل الشيخ قدَّم لها الدعم ووجه لها رسالة خاصة على الهواء مباشرة حال صعودها خشبة المسرح، وطلب منها تقديم أغنية على وقع أنغام العود، وأشار على قائد الفرقة الموسيقية تجاهل الجمهور المغادر والالتزام ببرنامج الحفل .

وقال آل شيخ: ": "بلقيس بنت الإمارات الغالية، أتمنى تسمعينا شي أنت وعارف على العود للأستاذ، ويا وليد كويس عبده فسخ عالشمال لكن ما تخليه يفسخ شي ثاني، خليه عالشمال".

فخر ما بعده فخر معاليك @Turki_alalshikh شاكرة ومقدرة احتضانكم الدائم لي وكلامك وسام على صدري ❤️ #ليلة_فنان_العرب pic.twitter.com/aHOWltOgfT — #امام_مرايتي Balqees (@BalqeesFathi) November 11, 2022

رد بلقيس فتحي على تركي آل شيخ

وأعربت بلقيس عن امتنانها لتركي آل شيخ، مُشيدةً بالنهضة التي تمكن من تحقيقها في مجال الفن بالسعودية، وقالت: "أبو ناصر بـ اسمي واسم كل خليجي مو بس سعودي، نحن فخورين جداً بـ النهضة اللي قاعد تنهضها السعودية، وكل واحد فينا حابب يكون له دور في هذا الشي، رسالتك غالية على قلبي ووسام على صدري وتاج على راسي وطلباتك أوامر".

بلقيس فتحي في موقف محرج بموسم الرياض

وانتشرفي الساعات القليلة الماضية مقاطع فيديو توثِّق لحظة خروج العشرات من الحضور القاعة، عقب انتهاء الوصلة الغنائي لفنان العرب محمد عبده ونزوله من خشبة المسرح، ففور صعود بلقيس فتحي خشبة المسرح وإلقائها التحية على أهل الرياض والحضور، اتجه العديد من الحضور إلى المخرج لمغادرة حفله.

وبدا واضحًا على بلقيس التأثر، حيث وقفت على خشبة المسرح بثبات دون أن تنبس بكلمة واحدة، بينما تحدث بالفرقة الموسيقية تارة وبالجمهور تارة أخرى.

وقيل أن سبب مغادرة الحضور حفلها يعود لانتظارهم الفنان عباس إبراهيم، لكن بسبب عدم ظهوره غضبوا من تصرف اللجنة المنظمة وعبروا عن استيائهم بمغادرة القاعة.