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تزامنًا مع عيد الحب..مارك أنتوني وزوجته نادية ينتظران مولودهما الأول

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 15 شباط / فبراير 2023 - 07:07
مارك أنتوني
مارك أنتوني

البوابة- لم تمضِ أسابيع على زواج المغني الأمريكي مارك أنتوني من حبيبته ملكة جمال الباراغواي  نادية فيريرا، ليخرجا من جديد بمفاجأة سارة بإعلان حملها بطفلهما الأول معًا تزامنًا مع عيد الحب.

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مارك أنتوني يعلن حمل زوجته نادية

ونشر مارك أنتوني ونادية فيريرا عبر حسابهما في موقع "إنستغرام" صورة لطيفة لهما وهما يلامسان بيديهما بطنها المكوَّر، بينما تستعرض الحسناء خاتمها الألماسي البارز والمغني وشوم جسده.

وأرفقت نادية الصورة بتعليق باللغة الإسبانية، جاء فيه: "أفضل هدية لعيد الحب.. شكرا لك الله على هذه النعمة العظيمة في حياتنا".

مارك أنتوني

 

ويُشار إلى أن أنتوني لديه بالفعل 6 أبناء من علاقاته السابقة، فقد أنجب توأمه "إيمي وماكس" (14 عامًا) من زوجته السابقة المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، وأنجب ابنته "أريانا" (29 عامًا) وابنه "تشيس" (27 عامًا) من علاقته السابقة بديبي روسادو، كما لديه من علاقته السابقة بـدايانارا توريس ابنين هما "كريستيان" (22 عامًا) و"رايان" (19 عامًا).

تفاصيل حفل زفاف مارك أنتوني ونادية فيريرا

وبالعودة إلى حفل الزفاف، أقام المغني العالمي، البالغ من العمر 54 عاماً، حفلًا ضخمًا وفخمًا في متحف بيريز للفنون في ولاية ميامي الأمريكية، حيث شارك مجموعة كبيرة من صور حفل زفافه عبر حسابه الخاص في موقع "إنستغرام".

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وظهرت العروسة، وهي ملكة جمال الكون السابقة،  مرتدية فستان زفاف أنيق من الدانتيل  باللون الأبيض  من توقيع دار الأزياء "غاليا لاهاف"، أما أنتوني فقد اختار بدلته من العلامة التجارية "كريستيان ديور".

وحضر حفل الزفاف العديد من النجوم الكبار والمشاهير وكان منهم: ديفيد بيكهام، وسلمى الحايك، بالاضافة الى حضور كل من النجم العالمي مالوما وروميو سانتوس.

مارك انتوني

كلمات دالة:مارك أنتوني

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