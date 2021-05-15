زين كرزون وموقف صادم من القضية الفلسطينية "مش جديد اللي بصير وما في داعي المؤثرين يحكوا بالموضوع"!

صدمت الفاشنيستا الأردنية زين كرزون الجمهور بتصريح صادم حول الأحوال السياسية في فلسطين والانتهاكات التي تتعرض لها البلاد من قبل المُحتل.

زين أطلقت تصريحات عبر حسابها الرسمي في سناب شات حيث يتابعها الملايين وجاء تحديداً:

"قضية فلسطين ما بدها ناس مؤثرين يأثروا عليكم لحتى تحكوا أو تنزلوا عن فلسطين..المُؤثر هو الفلسطيني الي اتدمر بيتوا..المُؤثر هو اللي بعاني من سنين، مش شي جديد اللي صار بـ فلسطين مش كنت نايمة وصحيت وصار اللي صار بـ فلسطين"..

وتابعت كرزون "ليه بدنا نعمل شوشرة على السوشال ميديا...حب فلسطين هو اني أنزل مية بوست وصُورة وأبكي قدام الكاميرا عشان تزقفولي"...

الجمهور بدوره أطلق هجوم شديد على الفاشنيستا بعدة تغريدات كان منها "أي فعلاً مو شيء جديد بس يا حضرة المؤثرة اليوم اكو سوشل ميديا هذا الفرق الفلسطينيين يكدرون ينشرون الظلم الي ديتعرضون اله و المؤثرين الي عليهم يوصلون صوتهم لكل العالم إذا ستوري و بوست يعذبج انتِ واصلة مرحلة بالتعاجز"...وتابع آخر "عندك متابعين بتقدري توصلي الصورة الحقيقية للي بصير بفلسطين الي اسر.. بتحاول تغير هاد المفهوم عند للعرب و تبين انها الكيان المحترم الانساني بتنزيلك للصور الي بتتمسخري عليها حضرتك بتبيني للمتابعين الوجه الحقيقي الي اسر.. بتعمل المستحيل لتخفي مين حضرتك تتمسخري عليه الناس الي بتنزل وزعلانه وبتبكي على فلسطين ولا نسيتي حالك وانتي بتعيطي عشان نكسر اضفرك التركيب الي استحو ماتو"...

اللي زي هاي بلزمها ريبورت وانفولو ... يا تويتر خلينا نعمل حملة على هيك اشكال بتتخوت عالعالم والناس باسلوب همجي #زين_كرزون pic.twitter.com/gEbH8cX0zW — Osama (@Ozamaa94) May 15, 2021

وجاء في تعليق آخر "خلص يختي اسكتي شفنا انو فستانك واضافرك حلوين وصلت فكرتك ، ناقصنا بعد ناس تافهة تقعد تتفلسف"....وأضاف آخر "يا لله كل مرة بسمعك بتفاجىء بذكائك الخارق... مو مستنين منك "تأثري" علينا.. لأنك واحد انتِ مو "مؤثرة" ولا عمرك رح تصيري.. اتنين فلسطين وحبها بقلبنا من دون "تأثيرك" .... بدي افهمك لإنك مش فاهمة احنا منستخدم منصات التواصل الاجتماعي لنوصل كلمة الحق لكل العالم لإنه إعلام الاحتلا.ل عم بضلل الحقيقة .. بدنا ننشر شو بصير بأكتر من لغة وهاشتاجات ترند ... وانتِ عندك قريب ٢ مليون متابع بتقدري تساهمي بالنشر بس ما بدك لأنه ضمير ما في.. كنتي بتقدري على الاقل تحترمي متابعينك من فلسطين ومصيبتهم وشهادائهم وما تنشري تيكتوك ومشاويرك وفيديوهات بتضحك .. بس حتى هاد الشي ما عملتيه كنتي قاصدة تكوني مستفزة.. وهاد الحكي طلعتي تحكيه بعد ما الناس ما قصرت فيكي".

الأخت #زين_كرزون الي بالطبع لا تمثل إلا نفسها بتقلك القضية الفلسطينية صرلها آلاف السنين (واليوم الذكرى ٧٣ بس مشكلة الجاهل اذا تكلم) وبوست أو صورة مني مش رح يحررها! حضرتها عاملة حالها مش عارفة انو الهدف من النشر هاي المرة هو زيادة الوعي لأنو تعبنا من التضليل الإعلامي اقرأ ايضاً دانييلا رحمة وناصيف زيتون يعيشان قصة حُب...إعلامي لبناني يؤكد! May 15, 2021

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