تسريب صورة فاضحة لـ حمو بيكا بوضع مخل للأخلاق مع فتاة!

حلَّ الفنان الشعبي حمو بيكا ضيفًا في برنامج "الوسط الفني" مع الإعلامي أحمد عبد العزيز، وتتطرَّق للحديث عن عدة مواضيع من بينها مرضه وتناوله المشروبات الكحولية وزملائه في الوسط الفني، وغيرها.

وخلال الحوار، تعرَّض حمو بيكا لموقف محرج للغاية بعد حصول مقدم البرنامج على صورة مخلَّة تجمعه بفتاة بوضعية غير أخلاقية، وحينما سئل عن قصة الصورة دون عرضها على الشاشة، أجاب بارتباك: "الصورة دي كانت من تلت أو أربع سنين، وأنا اللي صورتها وموجودة عند البنت، وعادي مفيش حد مبيقعش في حاجة زي دي، بس إنت لازم تتعلم".

وأعرب بيكا عن صدمته لوصول مثل هذه الصورة إلى مقدم البرنامج، وأكَّدت أن الفتاة المتواجدة في الصورة لم تحاول ابتزازه على الإطلاق، حيث أن الصورة التقطت الصورة عن طريق الصدفة وهو من أشرف على التقاطها.

وأوضح أن المسؤول عن تسريب الصورة شخص يكن له الضغينة ويشعر بالغيرة من نجاحه، ونفى تمامًا أن تكون الفتاة هي من فعلت ذلك.

صورة حمو بيكا المخلة

يظهر بيكا عاري الصدر مُرتديا لباسه التحتي، بينما تجلس الفتاة إلى جانبه مُرتديةً كنزة حمراء ولباس تحتي فحسب.

حمو بيكا يعاني من مرض مناعي

كشف حمو بيكا أنه يعاني من مرض مناعي، وقال :"أنا مريض كرونز ودا مرض مناعي، والمناعة عندى زايدة أوى فبتهاجم كل أعضاء جسمي".

يعتبر داء كرون نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية، قد يتسبب في الإصابة بالتهاب في السبيل الهضمي يؤدي إلى حدوث آلم في البطن وإسهال شديد وإرهاق ونقص الوزن وسوء التغذية.

حمو بيكا يشرب الخمور

صدم بيكا المشاهدين حينما كشف أنه يشرب الخمور والمشروبات الكحولية، لكنه نفى تعاطيه المخدرات، وقال :"أنا مبشربش مخدرات، لكن الويسكي مفيش حد فى مصر مبيشربوش، بس مش دايما أنا بقالى فترة مانعه، بسبب معدتى مقدرش دلوقتى أشرب أى حاجة خالص لأن معدتى بايظة بسبب المرض اللى عندي".

وأضاف :"لما بشرب بكون متزن، والويسكي مبيعملش أى حاجة معايا بس بقالى 3 شهور موقفه، وحتى لما كنت بشرب مش دايما على طول لما بكون فى مناسبة بس بنصح أى حد أنه ميقربلهاش".