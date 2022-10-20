فيديو لطيف لـ نسليهان أتاغول وقادير دوغلو في كواليس "على مشارف الليل"

يجتمع الثنائي التركي الشهير نسليهان أتاغول وزوجها النجم الشهير قادير دوغل" في عمل درامي الأول لهما بعد زواجهما وهو المسلسل التركي "على مشارف الليل" الذي بدأ عرضه مؤخرًا.

وبالرغم من أنه لم يعرض سوى بضع حلقات من العمل إلا انه يحظى بنسبة مشاهدة عالية، وإشادات واسعة، إذ ان العمل يشهد عودة نسليهان إلى الشاشة، هذا إلى جانب مشاركته البطولة مع زوجها.

نسليهان أتاغول في فيديو لطيف من كواليس مسلسل "على مشارف الليل"

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خاص بالثنائي نسليهان أتاغول وقادير دوغلو وهما في كواليس مسلسل "على مشارف الليل".

وظهر قادير في مقطع الفيديو وهو في غرفة المكياج والشعر بينما كان يحاول تصفيف شعر زوجته "نسليهان اتاغول" أمام المرآة وهما يضحكان بطريقة لطيفة كاشفان عن علاقتهما المميزة.

وحظي مقطع الفيديو المسرّب من الكواليس بإعجاب العديد من الجمهور الذين أشادوا بالثنائي التركي الشهير والكيميا التي بينهما، وعلاقتهما المميزة وتجاوزهما سويًا الكثير من العقبات.

نبذة عن مسلسل على مشارف الليل

يدور المسلسل التركي حول فتاة تدعى "ماجدة" تعمل في مجال القضاء كمحامية وتعيش وضع صعب ماديًا، وتقرر الفتاة السفر إلى اسطنبول هرباً من حبيبها لانها تريد الحفاظ على طفلها لتتغيّر حياتها بعد ان تعمل في شركة كبيرة.

وأبطال المسلسل التركي هم: "نسليهان أتاغول، قادير دوغلو، أوزي أوزدير، ألينا أوزهايسين، ايسون ماينر".