قيمة ساعات ياسمين صبري حديث السوشال ميديا.. بالصور!

ما تزال الممثلة المصرية "ياسمين صبري" الشغل الشاغل لرواد السوشال ميديا منذ عرض حلقتها مع رامز جلال من برنامج رامز مجنون رسمي.

الجمهور بدأ يبحث عن أدق التفاصيل المتعلقة بـ حياة ياسمين صبري سواء من ناحية زواجها من رجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة" وصولاً لـ ملابسها ومجوهراتها.

ساعات مميزة ارتدتها ياسمين من عدة ماركات من "كارتير، فرانك مولر، هوبلو، رولكس" وغيرها تراوح أسعارها من "14.000 إلى 112.000" ألف دولار.

نستعرض لكم الأسعار والعلامة التجارية الخاصة بكل ساعة بالتفصيل كما ورد في إحدى الصفحات:

- ساعات يد فاخرة من علامة "كارتير" التي تمثل ياسمين الوجه الإعلاني لها بأسعار بين "54.000 إلى 112.000".

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ساعات يد مغطاة بالذهب وأخرى بالألماس من براندات مختلفة

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