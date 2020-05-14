حياة الفهد تتصدر التريند بسبب الوافدين مرة أخرى.. والجمهور "سامحينا"!

تتصدر الممثلة الكويتية "حياة الفهد" التريند في موقع تويتر لتصبح حديث السوشال ميديا تحت هاشتاغ يحمل اسم #سامحينا_يا_حياة_الفهد".

اُطلق الهاشتاغ مساء أمس بعد انتشار فيديو للوافدين وهم لا يبدون أي التزام بقواعد الحجر الإجباري في الكويت للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أصاب الآلاف، ويمارسون الحياة بشكل طبيعي من دون أي إكتراث مما أغضب السكان المحليين في الكويت وطالبوا بضرورة محاسبة الوافدين على أفعالهم غير المسؤولين.

كما طالب الجمهور حياة الفهد بأن تسامحهم على الهجوم القاسي الذي تعرضت له في بدايات الأزمة على آثر تصريحاتها "رجعوا الوافدين لبلدهم ورواتبهم بتصل لحد عندهم، لأن هناك ضغط على القطاع الصحي ونسبة الوافدين في الكويت 3 أضعاف السكان الأصليين"، الهجوم الذي شن على حياة طوال الفترة الماضية كان بسبب مصطلح "نقطهم بالبر" مما اعتبره البعض طريقة غير إنسانية ولا تمت للرحمة بصلة.

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