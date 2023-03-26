تشابه بين أحداث "خريف عمر" والمسلسل التركي "ثلاثة قروش".. الشخصيات والقصة

أثار المسلسل السوري الشهير "خريف عمر" ضجّة كبيرة بين المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك منذ بداية عرضه في أول ايام شهر رمضان المبارك.

وأثارت قصة المسلسل واداء الشخصيات حماس الجمهور لمشاهدة المسلسل ومتابعته بكل تشويق، خاصة وأن الحلقة الاولى والثانية احتوت على العديد من الغموض والاثارة في التفاصيل.

تشابه كبير بين مسلسل "خريف عمر" و مسلسل "ثلاثة قروش"

من التفاصيل التي أثارت جدل بين المتابعين هو التشابه الكبير ما بين مسلسل "خريف عمر" والمسلسل التركي "ثلاثة قروش" والذي يدور في نفس اطار القصة من غموض واثارة.

وقدّم المسلسل التركي "ثلاثة قروش" قصة قاتل متسلسل يقوم بالانتقام لوفاة والدته من جميع الأشخاص الذين ساهموا في وفاتها وقتلها، حيث يظهر في بداية الحلقات بشخصية طيبة ثم يتحوّل فجأة الى شخصية شريرة فيرتدي قبعة وملابس سوداء وقفازات ويقتل ضحاياه بشكل سيء ثم يضع ثلاثة قروش فوق جثّة ضحاياه ويقود سيارته وهو يستمهع إلى الاغاني بصوت مرتفع.

أما مسلسل "خريف عمر" فقد بدأ بشخصية المحامي "عمر الدالي" الرجل المحامي الطيّب لكن في الحلقة الثانية يتم الكشف بأنه يتحوّل الى قاتل متسلسل حيث بقوم بقتل ضحاياه ويضع رسالة فوقهم تخص محقق يعمل في الشرطة.

وكشف الجمهور بان شخصية "عمر الدالي" والذي يجسّده النجم "سلوم حداد تشبه الى حدّ كبير شخصية عرفان والذي يجسّده "ديران بولات أوغلاري"، خاصة في طريقة قتل الضحايا وارتداء الملابس السوداء وقيادة السيارة وسماع الأغاني.

مسلسل "خريف عمر"

تدور أحداث مسلسل "خريف عمر" في اطار الغموض والاثارة حول المحامي "عمر الدالي" والذي اكتشف خلال الحلقة الثانية بأنه قاتل متسلسل.

لكن لم يُعرف بعد السبب الرئيسي وراء قتله لضحاياه او الدافع وراء هذه الجرائم، حيث أن الجمهور في ترقب لمعرفة تفاصيل أخرى حول المسلسل وشخصية عمر الدالي.