تشاغلار أرطغرل بموقف محرج بسبب إطلالته البرتقالية.. ويعلّق "لم يأخذني أحد على محمل الجدّ"

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم التركي الشهير "تشاغلار أرطغرل" خلال تواجده في أحد اللقاءات الصحفيّة رفقة مجموعة من النجوم، وضعه في موقف محرج.

تشاغلار أرطغرل يتعرض لـ موقف محرج



خلال تواجده في أحد اللقاءات الصحفية رفقة مجموعة من النجوم أثار النجم التركي جدلًا كبيرًا بإطلالته الصفراء الفاقعة.



وظهر تشاغلار في الفيديو مرتديًا بليزر رسمي باللون الأصفر الفاقع القريب الى اللون البرتقالي، حيث قام أحد الصحفيين بالسخريّة من إطلالته الغريبة واختياره لهذا اللون.



وجاء ردّ تشاغلار على الصحفي بقوله: "لقد قلت لزملائي لنرتدي اللون البرتقالي الفاقع لكن لم يأخذني أحد على محمل الجدّ ولو كانت هذه المناسبة لباربي كان ارتدى الجميع اللون الوردي".

I knew he would talk about her 😢😔 The actress Emel Atıcı who died in the earthquake and acted with them in the series Çağlar was so sad when he knew about this 😔 May Allah have mercy on her 🤲 They dedicated the first ep to her in honor of her 🤍#ÇağlarErtuğrul#Magarsus pic.twitter.com/oDTpopr5bi — ~ (@_no_r_) August 9, 2023

تشاغلار أرطغرل يثير الجدل خلال كأس العالم



خلال وقت سابق وتحديدًا في فترة عرض مونديال 2023، نشر تشاغلار صورة له عبر حسابه الخاص على "انستغرام" وعلّق عليها بقوله: "اذا نالت الصورة على 15 مليون اعجاب سأنزل الملعب عارياً بعد تسجيل ميسي هدف من ضربة جزاء".