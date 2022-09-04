تشاغلار أرطغرل يرغب بزيادة وزنه 15 كيلوغرام.. ما السبب؟

يستعدّ النجم التركي الشهير "تشاغلار أرطغرل" لعمل درامي جديد وذلك بعد انسحابه من المسلسل التركي الشهير "المنظمة" لأسباب خاصة به.

تشاغلار أرطغرل وزيادة وزنه 15 كيلو

كشف النجم التركي أنه يستعدّ في الوقت الحالي من أجل المشاركة في عمل درامي جديد بعد انسحابه من المسلسل التركي الشهير "المنظمة" بموسمه الثالث.

وكانت المفاجأة بأن النجم التركي بصدد زيادة وزنه ما يقارب الـ 15 كيلوغرام وذلك من أجل الشخصية الجديدة التي سيؤديها في العمل الجديد.

وصرّح النجم التركي حول الموضوع عبر وسائل الإعلام التركية، حيث وخلال حوار له مع احد الصحافيين مازح ارطغرل الصحافة وقال لهم: "التقطوا لي صوراً وانا نحيف لآخر مرة".

تفاصيل مسلسل تشاغلار أرطغرل الجديد

وكشف النجم التركي بأنه سيقوم بكتابة سيناريو مع صديق مقرب له، حيث صرّح بأنه كتب دور رائع للنجمة التركية "دينيز بايسال" والتي كانت قد شاركته في دور البطولة في مسلسل المنظمة.

وقال تشاغلار أرطغرل: "أقوم في الوقت الحالي بكتابة سيناريو حتى أنني كتبت دور جميل لدينيز بايسال ولكن لنرى ما اذا كان مسلسل المنمظمة سيسمحوا لدينيز بان تأتي للتصوير معنا لمدة أسبوعين فقط".

ولم يتم الكشف عن ما إذا كان هذا العمل الذي يستعد له النجم التركي حاليًا وينوي خسارة 15 كغم من أجله.

يُشار بأن أرطغرل كان قد أعلن انسحابه بشكل مفاجئ عن الموسم الثالث من مسلسل المنظمة، وقال إن السبب صعوبة ادائه مشاهد الأكشن التي تعرضه للإصابة.