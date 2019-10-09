تشييع جثمان الفنان المصري طلعت زكريا لمثواه الأخير في غياب نجوم الصف الأول (صور)

وصل جثمان الفنان المصري الراحل طلعت زكريا منذ قليل إلى مدينة الإسكندرية مسقط رأسه، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، حيث انتهى المشاركون في الجنازة من صلاة الظهر عليه بمسجد العمري.

وحضرت مجموعة من الفنانين الذين كانوا مقربين من الفنان الراحل، الجنازة، أبرزهم الفنانة الشابة هنا الزاهد ابنة طليقته، وزوجها أحمد فهمي وأحمد رزق ونقيب الممثلين أشرف زكي ومجدي صبحي وغيرهم، بينما غاب نجوم الصف الأول عن مراسم تشييع الجنازة.

ودخلت ابنة الفنان الراحل، الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا في نوبة بكاء شديدة، أثناء إخراج الجثمان من سيارة الإسعاف تمهيدًا لدفنه، حيث لم تستطع الوقوف على قدميها وحظيت بمساعدة من بعض الحضور.

وكان الفنان طلعت زكريا قد رحل مساء أمس الثلاثاء بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى ليرحل عن عالمنا عن عمر ناهز 59 عامًا.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات في ديسمبر 2017، وشارك في بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد.

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