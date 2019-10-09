تحضيرات “The Voice Kids” مُستمرة.. وأناقة نانسي عجرم تخطف الأنظار!

بدأت منذ أيام تجارب الأداء لأختيار المشتركين من برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية "The Voice Kids"، لجنة التحكيم للموسم الثالث المؤلفة من النجمة اللبنانية "نانسي عجرم" التي تشارك للمرة الثالثة، النجم اللبناني "عاصي الحلاني" للمرة الأولى، والنجم المصري "محمد حماقي" الذي يشارك للمرة الأولى أيضًا.

وبدأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بنشر صور حصرية من كواليس البرنامج، واختارت الفنانة لمرحلة الصوت وبس ارتداء جمبسوت أسود من مجموعة Dior واعتمدت تسريحة شعر مموجة.

صورة نانسي حققت إنتشارًا واسعًا بين محبين الموضة وتمكنت من الحصول على أكثر من 400 ألف إعجاب على حسابها في إنستغرام.

وقامت مساء أمس بنشر صورة من الكواليس ترتدي فيها جاكيت و بنطلون "Denim" مع تيشيرت أبيض ونسقت معه حذاء باللون الأبيض والأسود.

أما فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني، فقد طمأن محبيه بنشر فيديو من البرنامج بعد الحادث الذي أصابه، وأعلن عن بدء التصوير، وإختار عاصي "تيشيرت وبنطلون أسود" ونسق معه "Vest" من نفس اللون. أما النجم المصري "محمد حماقي" لم يقم بمشاركة أي صوره للأن بسبب إنشغاله بتصوير برنامج "The Voice" الى جانب "أحلام، راغب علامة، وسميرة سعيد".

#عاصي_الحلاني يطمئن جمهوره بعد حادثة سقوطه عن أحد الجياد بنشره لهذا الفيديو وعلق عليه:

"رح طمن كل المحبين هيدا الڤيديو اليوم اثناء تصوير #TheVoiceKids⁩ الحمدلله انا بخير الحمدلله ونحنا مستمرين بتصوير البرنامج مع احلى المواهب والأصوات الرائعة انتظرونا ❤️✌️" @assihallani pic.twitter.com/xVPthBtsGG — البوابة (@Albawaba) October 7, 2019

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