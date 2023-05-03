نسخة عربية من المسلسل التركي "نساء حائرات" .. من هن نجمات العمل؟

تستعدّ مجموعة قنوات MBC للبدء بتصوير النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "نساء حائرات" وذلك ضمن سلسلة المسلسلات التي تقوم بتصويرها والمقتبسة من مسلسلات تركيّة.

تفاصيل النسخة العربية من مسلسل "نساء حائرات"

وسيشهد العمل الدرامي العربي والمقتبس من الدراما التركية "نساء حائرات" اجتماع عدد من أبرز نجمات الدراما السوريّة الشهيرات واللواتي قدمن في مسيرتهن الفنية العديد من الأعمال الناجحة..

ولم يكشف بعد عن اي تفاصيل أخرى حول ما اذا سيبقى العمل تحت تفس الاسم أم سيتغيّر الى اسم آخر، كما أنه لم تُعلن بعد عن تفاصيل موعد عرض المسلسل فيما تقول المصادر إنه سيتم البدء على تصويره خلال الفترة المقبلة.

النجمات المشاركات في نساء حائرات بنسخته العربية

توصّلت مجموعة قنوات MBC للاتّفاق بشكل أولي مع النجمات السوريات: "كاريس بشار، وسلافة معمار، قمر خلف، كندا علوش، ولورا أبو أسعد" حيث سيجسدن النجمات الأدوار الرئيسية في المسلسل بنسخته العربية.

وسيكون هذا المسلسل هو أول عمل درامي للنجمة لورا أبو أسعد بعد غياب استمرّ لمدة 10 سنوات، بالاضافة للنجمة كندا علّوش االتي ستعود للاعمال السورية بعد غيابها فترة طويلة بسبب زواجها في مصر وانجابها طفلين.

نبذة عن مسلسل نساء حائرات

يشار بأن المسلسل التركي ينتمي إلى فئة اجتماعي كوميدي ورومانسي، وتبدأ القصة بانتحار إحدى السيدات وتقرر صديقاتها في الحي معرفة سبب انتحارها والعمل سويًا من أجل كشف الأسرار ومعرفة الدوافع وراء قرارها بانهاء حياتها.