طرح بوستر مسلسل "كريستال" المقتبس من حرب الورود.. محمود نصر وباميلا كيك يتألقان

طرحت منصة شاهد الإلكترونية البوستر الرسمي الخاص بـ مسلسل "كريستال" والمقتبس من المسلسل التركي "حرب الورود" وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته ظاهرة الأعمال العربية المقتبسة من تركيا والتي كان آخرها مسلسل الثمن للنجم السوري باسل خياط.

وظهر في البوستر الرسمي كل من النجم السوري محمود نصر وهو يرتدي بدلة متوسطًا نجمتي العمل الفنانة اللبنانية باميلا كيك وستيفاني عطاالله وهما ترتديان فساتين سهرة رسمية.

تفاصيل مسلسل كريستال المقتبس عن حرب الورود

أعلنت مجموعة قوات MBC رسمياً عن طرح مسلسل "كريستال" والذي يشارك فيه مجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين ببطولة مشتركة.

المسلسل العربي من بطولة النجم السوري محمود نصر الى جانب النجمتين اللبنانيتين باميلا كيك وستيفاني عطاالله إلى جانب عدد من النجوم وكشفت منصة شاهد ان العمل سيعرض قريبًا.

وبعد طرح البوستر تعرض صناع العمل للهجوم بسبب التشابه الكبير بينه وبين البوستر الرسمي للمسلسل التركي، حيث أشار البعض إلى عدم سبب عدم العمل على بوستر جديد وأنه تم اقتباس كل ما يخص العمل، دون أي إضافات ابداعية.

قصة مسلسل "كريستال"

وتدور أحداث مسلسل كريستال المقتبس عن المسلسل التركي "حرب الورود" والذي يتحدّث حول فتاة فقيرة تعيش في ملحق قصر خاص بأكبر وأشهر مصممة أزياء والتي تعتبر ملهمة لها.

وتحلم الفتاة بأن تصبح بنجاح وشهرة هذه المصممة لكن أحداث القصة تبدأ عندما تقع الفتاة ومصممة الأزياء في حب شخص واحد يسمى "عمر".