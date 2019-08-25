تطورات جديدة على الحالة الصحية للفنان محمود ياسين..إليكم التفاصيل

كشفت الفنانة نهال عنبر رئيسة اللجنة الصحية في نقابة المهن التمثيلية في مصر عن آخر التطورات على الوضع الصحي الخاص بالفنان محمود ياسين، وذلك عقب مروره في الأونة الأخيرة في وعكة صحية جعلت محبيه ومتابعيه في حالة من القلق والترقب.

وفي تصريح خاص لإحدى المواقع الصحفية، صرحت نهال عنبر أن الحالة الصحية للفنان محمود ياسين بدأت في الاستقرار وقالت أنها تتابع مع الفنانة شهيرة زوجته وابنه عمرو للبقاء على اضطلاع في حال احتاج لنقله إلى مستشفى أو لا، إلّا أن عائلة الفنان فضلت أن يتلقى العلاج في منزله حتى تعافى وأصبح بحال أفضل.

الجدير ذكره أن الفنان المصري محمود ياسين يبلغ اليوم الـ78 من عمره، وكان قد ابتعد عن الوسط الفني والتمثيل في عام 2012 بعد آخر أعماله السيمائية "جدو حبيبي" مع عدد من النجوم في مصر مثل بشرى وأحمد فهمي وعبدالله مشرف وسامي مغاوري ونجلاء بدر وغيرهم.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: