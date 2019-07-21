تطورات جديدة في الخلاف بين القصبي والسدحان..والأخير يعلّق: "قلت المروءة"!

صُدم جميع محبي المسلسل الكوميدي الشهير "طاش ما طاش" بالنهاية الحزينة التي آلت إليها الأمور بين نجمي العمل الفنان ناصر القصبي والفنان عبد الله السدحان، حيث وصلت الخلافات بينهما إلى المحاكم، وبالتأكيد بعد اختيارهما هذا الطريق، فقد أصبح طريق اللاعودة.

وكان الفنان ناصر القصبي قد رفع قضية بشكل رسمي لإنهاء الشراكة المهنية في مؤسسة الهدف للإنتاج الفني وهي الشركة التي يملكها مناصفة مع عبدالله السدحان والتي أنتجت 18 جزءًا من مسلسل "طاش ما طاش"، وفي آخر التطورات الخاصة بالقضية، أعرب السدحان عن استيائه من خلال تغريدة على موقع تويتر وقال:

"اليوم تلقيت اتصالاً من مكتب المحامي عبدالعزيز المحيمد يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 إللي عنده سطحة ييجي يحملها والزايد يشيله معها.. قلت المروءة".

اليوم تلقيت اتصال من مكتب المحامي عبدالعزيز المحيمد يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيرتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 الي عنده سطحةً يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها .. قلت المرؤه — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) ١٩ يوليو ٢٠١٩

وفي وقت سابق، حاول رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ تلطيف الأجواء خلال إحدى المؤتمرات، وطلب من القصبي والسدحان الصعود للمسرح، للإعلان أمام الجميع عن ضرورة عودتهما للظهور في عمل فني جديد سويًا من إنتاج إم بي سي، إلّا أنه من الواضح أن كل من النجمين قد اتخذ قراره بالانفصال فنيًا عن الآخر للأبد ودون رجعة.

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