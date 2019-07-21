مفاجأة صادمة.. هنا شيحة وأحمد فلوكس يتكتمان على خبر طلاقهما منذ 3 أشهر

في مفاجأة صادمة لجمهور النجمين، كشفت مصادر عن طلاق الفنانة المصرية هنا شيحة من زوجها الفنان أحمد فلوكس منذ 3 أشهر، وفي سرية تامة.

وسردت المصادر لـ"البوابة" تفاصيل طلاق النجمين، حيث قررا إنهاء علاقتهما بهدوء ودون إثارة مشاكل أو تصريحات صحفية من قبل كل منهما، نظرًا لعدم رغبتهما في استكمال حياتهما معًا.

وأشارت إلى أن المشاكل بين الثنائي بدت متعلقة بوجود أطفال لدى كل طرف من زيجته السابقة، الأمر الذي لم ينجح كل منهما في التأقلم عليه، ففشلت علاقتهما.

وأوضحت أن قرار إبقاء الأمر سرًا يعود إلى رغبتهما في عدم إقحام الصحافة ووسائل الإعلام في حياتهما الشخصية، خاصة أن الثنائي يكن لبعضهما كل احترام وتقدير رغم الخلافات بينهما.

وعلى الرغم من أن أنباء الخلافات طاردت هنا وفلوكس طوال الفترة الماضية ونشر أخبار بالفعل عن انفصالهما، إلا أنهما كذبا تلك الأقاويل في أكثر من مناسبة، ما يجعل خبر طلاقهما صادمًا لجمهورها.

وكانت هنا قد ألمحت لوجود خلافات مع زوجها، بطريقة غير مباشرة، من خلال نشرها منشورات تتحدث عن الصدمة والخداع، الأمر الذي فسره متابعوها أنها تقصد فلوكس.

يذكر أن أحمد فلوكس عقد قرانه على هنا في أواخر شهر أكتوبر الماضي، في حفل عائلي بسيط، لم يشهد حضور أي من نجوم الوسط الفني أو وسائل الإعلام وكاميرات المصورين.

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