معجب يحاول الانتحار أمام مكتب عامر خان بعد أن منعه الأمن من مقابلته

الكثير من الدراما وقعت خارج مكتب النجم الهندي عامر خان، حيث حاول أحد معجبيه الانتحار بعد أن منعه رجال الأمن من مقابلته.

وبحسب صحيفة "ميد داي" الهندية تم الكشف عن هوية الرجل ويدعى محمد قاسم، وهو أحد سكان مدينة بلجاوم كارناتاكا ويبلغ من العمر 33 عاماً.

وفقاً لتقارير الشرطة، حاول محمد قاسم خلال الأيام القليلة الماضية مقابلة نجم بوليوود عامر خان من أجل تقديم خطط لكيفية خلق فرص عمل في المناطق الريفية، لأنه يعتقد أن ذلك سيلاقي اهتمامًا من المؤسسة غير الحكومية التي يديرها عامر خان، والتي تتصدى لمشكلة المياه في ريف ماهاراشترا.

لكن في كل مرة توجه فيها قاسم لمقابلة النجم، منعه رجال الأمن، وبحسب التقارير فقد كان محمد يحمل معه فقط زجاجة صغيرة مكتوب عليها "بيهالاوان" تحتوي على سائل شرب منه محاولاً الانتحار.

على الفور تم نقل الرجل للمستشفى التي أكدت أن السائل الذي شربه لم يؤذه كثيرًا، كما تواصلت الشرطة مع أسرته من أجل استلامه بعد التحقيق معه، حيث أكد محمد خلال التحقيقات أنه شعر بالإحباط بسبب منعه من مقابلة عامر خان وتوضيح خططه وإستراتيجياته من أجل خلق فرص عمل في الريف.

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