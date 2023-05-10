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تعديلات على سيناريو مسلسل "غريبان".. انضمام أسماء جديدة

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 10 أيّار / مايو 2023 - 05:37
هاندا ارتشيل وبوراك دينيز
هاندا ارتشيل وبوراك دينيز

بدأت عملية الاستعداد لتصوير المسلسل التركي المنتظر "غريبان " والذي سيعرض على قناة فوكس التركية، وهو من بطولة بوراك دينيز وهاندا ارتشيل.

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تغييرات على سيناريو مسلسل غريبان للنجمة هاندا ارتشيل

كشفت الصحفية التركية بيرسين بأن هناك تغييرات عديدة حدثت على سيناريو مسلسل "غريبان" مرة جديدة، وذلك بالاضافة الى التغييرات والتي تم إجرائها على الأحداث وتسببت بتاخير التصوير.

ومن المفترض أن يكون هناك الكثير من التغييرات في السيناريو الخاص بالمسلسل والذي بدأ بالفعل العمل عليه، بالاضافة الى بعض التغييرات على كاست المسلسل التركي ونجومه الذي تم الاتفاق معهم في البداية.

وسينضم الى المسلسل غريبان كل من النجم التركي "مطالب موجدجي" والذي سيجسّد شخصية "رشاد" وهو والد المدّعيّة ليلى والتي ستؤدي دورها الفنانة التركية "هاندا ارتشيل".

وعبر عدد من جمهور هاندا عن استيائهم الشديد لكثرة التأجيل في بدء تصويره، معبرين عن اشتياقهم لرؤية الفنانة التركية في عمل جديد.

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غريبان

نبذة عن مسلسل غريبان 

يدور المسلسل التركي "غريبان" حول رجل مصاب بمرض نفسي وهو انفصام الشخصية يقع في حب فتاة تعمل كمدّعية لتبدأ بينهما قصة حب وتتقاطع قصتهما ويواجه الثنائي الكثير من الاحداث بسبب مرض الشاب النفسي.

ويشهد العمل عودة ارتشيل الى الشاشة وجمهورها بعد غياب طويل حيث كان اخر اعمالها على الشاشة مسلسل انت اطرق بابي الذي جمعها بالفنان كرم بورسين وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا

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