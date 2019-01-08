تعرفوا على النجمات المرشّحات للمشاركة في مسلسل عادل إمام في رمضان 2019

عادل إمام

بعد أن كان الفنان عادل إمام يواجه خطر الابتعاد عن السباق الرمضاني لعام 2019، استطاع أن يجد قبل فترة وجيزة من الزمن العمل المناسب الذي يمكنه من التواجد في دراما رمضان والمنافسة بقوة كما هي عادته في كل عام.

وتناقلت عدة مصادر أن مؤلف المسلسل أيمن بهجت قمر انتهى تقريبًا من كتابة نصف حلقات المسلسل بشكل كامل، وبالتالي أعطى الفرصة للمخرج رامي إمام للبدء بوضع قائمة بأسماء النجوم المشاركين، حيث سيتم التصوير نهاية شهر يناير للحاق بموسم رمضان.

وضمت الترشيحات فنانات مميزات في مصر من بينهم إسعاد يونس ودلال عبد العزيز وسوسن بدر، وانضمت للقائمة كل من عبلة كامل ونيكول سابا مؤخرًا، والفكرة التي يقوم عليها السيناريو هي أن عادل إمام يقوم بدور رب أسرة لديه ثلاثة أبناء ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس، ومع التقدم في الأحداث يتزوج من إمرأة شابة تصغره بسنوات وكانت نيكول سابا هي المرشحة الأبرز لهذا الدور.

الجدير بالذكر أنه في حال تعاون عبلة كامل مع عادل إمام في مسلسله الجديد "فالنتينو"، ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها التعاون فنيا فيما بينهما، حيث أن آخر أعمال عبلة كامل كان مسلسل "سلسال الدم" وقدمت منه عدة أجزاء.

من ناحية أخرى، ذكرت بعض الصحف والمواقع المصرية أن عادل إمام استقر في الاختيار على الفنانة دلال عبد العزيز وستقوم هي بدور زوجته في مسلسله القادم.