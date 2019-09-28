تعرف على الفائزين بجوائز مهرجان الجونة السينمائي في حفل ختام الدورة الثالثة

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، التي أقيمت في الفترة من 19 سبتمبر حتى أمس الجمعة، عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان والنجوم الذين تم تكريمهم من صناع هذه الأفلام.

وتبلغ القيمة المادية للجوائز نحو 224 ألف دولار أمريكي، ويرصد "البوابة" الأعمال الفائزة بجوائز مهرجان الجونة السينمائي عن عام 2019.

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

الفيلم السوداني "ستموت فى العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء، حصد جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل وشهادة ومبلغ مالي قدره 50000 دولار أمريكي.

وذهبت جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل وشهادة ومبلغ مالي قدره 25000 دولار أمريكي، لفيلم "عيد القربان" للمخرج يان كوماسا.

بينما نالت جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل، المخرجة مريم توزانيو عن فيلم "آدم" وتسلمت درع وشهادة و15000 دولار أمريكي.

فيما حصلت المخرجة مونية مدور، على جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائى طويل ونالت درع نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي، عن فيلم "بابيشا".

واستطاع الفنان بارتوش بيلينا الحصول على جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل (نجمة الجونة وشهادة) عن دوره فى فيلم "عيد القربان".

وحصدت النجمة التونسية هند صبري، جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة (نجمة الجونة وشهادة) وذلك عن دورها فى فيلم "نورا تحلم".

مسابقة الأفلام القصيرة

حصد الفيلم القصير "امتحان" للمخرجة سونيا ك. حداد، جائزة نجمة الجونة الذهبية (نجمة الجونة وشهادة و15000 أمريكي).

ونال جائزة نجمة الجونة الفضية الفيلم القصير "أمي" للمخرج وسيم جعجع (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي).

وذهبت جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير "لحم" للمخرجة كاميلا كاتر، وتم منحه (نجمة الجونة وشهادة و4000 دولار أمريكي).

أما جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير (نجمة الجونة وشهادة و5000 دولار أمريكي) فنالها فيلم "سلام" للمخرجة زين دريعي.

ونوهت إدارة المهرجان أن لجنة التحكيم الخاص عن فيلم "السادس عشر من ديسمبر" للمخرج ألفارو جاجو دياز.

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و30000 دولار أمريكي) ذهبت لفيلم "حديث عن الأشجار" للمخرج صهيب قسم الباري.

أما جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي) إلى فيلم "143 طريق الصحراء" للمخرج حسن فرحاني.

فيما حصد فيلم "كابل..مدينة في الريح" للمخرج أبوزار أميني جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقى الطويل (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي).

وذهبت جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أمريكي) إلى فيلم "إبراهيم، إلى أجل غير مسمى" للمخرجة لينا العبد.

جائزة "سينما من أجل الإنسانية"

يمنح هذه الجائزة جمهور المهرجان لفيلم يُعني بالقضايا الإنسانية ويتم منحه نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي، واستطاع أن يحصد هذه الجائزة فيلم "البوساء" للمخرج لادج لي.

جائزة لجنة تحكيم "فيبريسي"

اقتنص هذه الجائزة فيلم "1982" للمخرج وليد مونس.

جائزة لجنة تحكيم "نيتباك" لأفضل فيلم آسيوي

ذهبت هذه الجائزة إلى فيلم "كابل.. مدينة في الريح" للمخرج أبوزار أميني.

يذكر أن حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي شهد حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر العالم العربي، أبرزهم محمد هنيدي وأحمد السقا ودرة ورجاء الجداوي ودينا الشربيني وبشرى بالإضافة إلى حضور النجم العالمي ستيفن سيجال برفقة زوجته.

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