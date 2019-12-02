تعرف على القصة الكاملة للراقصة "جوهرة" التي أشعلت جدل الرأي العام في مصر (صور)

شغلت الراقصة الروسية، أندريفا إيكاترينا، الشهيرة بـ"جوهرة" جدل الرأي العام في مصر بعد تسريب فيدوهات إباحية لها مع صديقها المصري، وسيطرت لليوم الثاني على محركات البحث بجوجل.

البداية كانت مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيدوهات مسربة للراقصة من داخل غرفة نومها بصحة صديقها، في وضع لا يليق.

وظهرت جوهرة خلال الصور والفيديوهات جالسة على سريرها، بينما كان صديقها يحتضنها ويتبادلان القبلات كالعلاقة التي بين الأزواج.

وما أن انتشرت هذه الفديوهات حتى أحدثت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد عبر النشطاء عن غضبهم من المشهد وطالبوا بفتح تحقيق مع الراقصة ومن ظهر معها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.





الضجة أجبرت صديقها خالد أحمد، الذى ظهر مع الراقصة الروسية، يخرج ويعلن أنه متزوج منها منذ فترة. وقال عبر خاصية القصص على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" إنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التى تم تداولها ما هى إلا صورا لتوثيق علاقتهما الشخصية والزوجية.

وأكد على أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه. وأنهى كلامه :"حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده".

بعدها اضطر لأغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من "فيس بوك"، وحذف الواتساب، وجعل حسابه على إنستجرام خاص فقط لمتابعيها.

و الشاب خالد أحمد هو مساعدا للراقصة الاستعراضية "جوهرة" وبدأت العلاقة بينهما منذ حوالي عامين، حينما كان دائم التواجد مع الراقصة بحكم شغلها والتزاماتها في مصر، وكان كثير الذهاب إلى مقر مسكنها خاصة في الفترة التي اتهمت فيها في قضية "الفسق والفجور.

من جهتها فضلت الراقصة" جوهرة" الصمت مكتفية بوضع إيموشن عبر الاجتماعى "فيسبوك" تعبر فيه عن حزنها لما حدث دون أن تعلق بأى كلمة.

وطالت الاتهامات الراقصة صافيناز، التي أعلنت تبرئها من الواقعة عبر صفحتها على فيس بوك، وعلقت على الفيديوهات المسربة للرلقصة جوهرة بقولها.: "مليش دعوة بمشاكل الراقصات".

فيما ذكرت مصادر أمنية، أن التحريات والفحص رجح أن الفيديوهات الإباحية المنسوبة للراقصة جوهرة، صورت خلال الأيام الماضية، عن طريق "هاتف محمول"، داخل شقة سكنية بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة.

وأضافت المصادر أنه في حالة ثبوت ما يتردد علي لسان الشخص الظاهر في الفيديوهات بأنه زوج الراقصة جوهرة، لا يجرم القانون موقفهما، بينما يتعرض الشخص الذي قام بنشر المقاطع للحبس.

وكانت محكمة الجيزة، قد قضت بحبس الراقصة جوهرة سنة مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط الراقصة الروسية أثناء قيامها بالرقص في ملهى ليلي بالجيزة ببدلة رقص غير مطابقة للمواصفات، ما تسبب في وضعها تحت طائلة القانون بتهمة التحريض على الفسق.

وقال القانونى أحمد عبد الغنى إن العلاقة بين الراقصة والشاب يعد نوعا من أنواع الفعل الفاضح إذا ثبت توفر العلانية فيه، فضلًا عن أنه نشر للفسق والفجور فى المجتمع.

وأوضح عبدالغني في تصريح صحفي أن قانون العقوبات تضمن عقوبات واضحة وصريحة لمثل تلك الأفعال، حيث تنص المادة 278 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

وعن عقوبة التحريض على الفسق والفجور، يقول "عبد الغنى"، إن عقوبة التحريض على الفسق والفجور تصل للحبس 3 سنوات، ولا تقل عن 3 أشهر، طبقاً لقانون العقوبات.

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