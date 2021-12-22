ليالي دهراب تعلن انسحابها من "أمينة حاف 2".. وهذه أسبابها!

فاجأت الممثلة الكويتية ليالي دهراب متابعيها بقرار قد يصدم محبي مسلسل "أمينة حاف".

أعلنت ليالي دهراب عن انسحابها من الموسم الثاني لمسلسل "أمينة حاف" الذي اشتهرت فيه بشخصية "منيرة"، وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها على "سناب شات": "وايد ناس يسألوني لازم أقلكم.. أمينة حاف الثاني للأسف انا مو في ما حد يزعل من منيرة.. ان شاء بالأعمال القادمة".

وأوضحت أن الأسباب التي دفعتها للانسحاب هي ظروف خاصة جدًا أتعبتها، حيث يعتقد البعض أن حالتها الصحية في الآونة الأخيرة قد تكون السبب الحقيقي.

وتفاعل رواد واقع التواصل الاجتماعي مع إعلان ليالي دهراب، فكتبت إحدى المتابعات: "صراحه هي ملح المسلسل، خساره، يبدو الزوجين الجديدين يبون الساحه لحالهم بس".

وكتبت إحداهن: "هو المسلسل متوقع فشله بسبب اخر حلقه ... وبزيد فشل بطلوع ليالي الجزء الاول ما نجحه الا ليالي".

في حين انتقدت إحدى المتابعات المسلسل، وكتبت: "تكفون لاتسون جزء ثاني انسحبوا كلكم مسلسل كله صراخ حتى بالمشاهد الرومانسية خلونا كذا بدون مسلسلات افضل ونصوم رمضان على خير".

إلهام الفضالة تعلن عن بدء تصويرالجزء الثاني من "أمينة حاف"



وقد كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل "أمينة حاف 2"، وشاركت متابعيها صوراً لها من كواليس العمل برفقة أبطال المسلسل، وعلقت: "وبدأنا تصوير مسلسل أمينة حاف 2.. أقوى قروب.. رمضان 2022 إلهام الفضالة".