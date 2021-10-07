ليالي دهراب وانتقادات لاذعة بسبب تصريحها الأول عن وفاة والدها!

تعرضت الممثلة الكويتية ليالي دهراب لإنتقادات لاذعة من الجمهور بسبب تصريحها الأول من بعد وفاة والدها.

في البداية، ليالي كانت قد فُجعت بوفاة والدها منذ حوالي الـ 9 أيام بعد مشاركتها للخبر الحزين بمنشور جاء فيه "والدي في ذمة الله".. من بعدها بأيام قليلة ما يقارب الـ 4 أيام عادت وأطلت على الجمهور بفيديو عبر حسابها في سناب شات لتشكر كل من وقف بجانبهم في محنتهم، وتابعت بـ "طريق وكلنا رايحين لها ومالنا غير الدعاء وهذه هي الدنيا ونكملها"...

الظهور الأول لـ ليالي دهراب والذي جاء بعد وفاة والدها بأيام لم يعجب الجمهور الذي أطلق عدة تعليقات كان منها "من جد تأقلهم السريع يخوف والله بعد وفاة ابوي اتوقع سنه وباقي عندي امل اني اشوفه احس بئي لحظه انه بيدخل علينا استغفرالله اللهم لاعتراض"...

وتابع آخر "الشهره ارخصت كل شي تأقلمهم السريع يخوف".. وجاء في تعليق أخر "واضح علاقتهم مش ولا بد شي غريب سرعة ظهورها".. في حين تابع آخر "طيب اخذولكم أسبوع او شهر غياب ، ما راح يطير السناب لو الانستغرام ، خلص ما عاد احترام للميت".

ليالي دهراب تتحدث عن مرضها!

الممثلة الكويتية منذ فترة قريبة كانت قد اختفت لعدة أيام عن السوشال ميديا، وعادت وأطلت من بعدها وتحدثت عن حالتها الجسدية والنفسية السيئة، ووصفت الحالة بأنها غير قادرة على القيام بأي شيء ولا طاقة لها للمشاركة في أي نشاط إضافةً إلى بكائها المستمر وعدم قدرتها على تناول الطعام منذ أسبوعين. ليالي تابعت الحديث وأكدت أنها لجأت لطبيبها الخاص الذي نصحها بتناول حبوب القولون خاصةً أن عصبيتها وانفعالاتها كانت في تزايد.

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