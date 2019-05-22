تعرُّض أحد الفنانين لإصابة خطيرة في برنامج "رامز في الشلال"...شاهدوا ماذا حدث!

منشور 22 أيّار / مايو 2019 - 10:18
رامز في الشلال - رمضان 2019

حل الفنان محمد الشرنوبي ضيفًا على الحلقة الـ16 من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، وخلال تصوير المقلب في إندونيسيا وبالقرب من الشلال والغابة، كاد الشرنوبي أن يتعرض لإصابات بالغة، ولكن العناية الإلهية أنقذته وانتهى الأمر بجرح صغير في يده.

وسقط الشرنوبي من أعلى الجسر ليستنجد بفريق العمل الذين يتواجدون برفقة رامز جلال لإنقاذه من الغرق، وبعدما رأى الغوريلا بدأ بضرب جميع من حوله، ولم يتمالك أعصابه بعد اكتشاف المقلب وبدأ بشتم رامز الذي كان يحاول امتصاص غضبه ولكن دون جدوى.

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور جلال خلال البرنامج، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهوا مصيرهم أمام الغوريلا، ليقوم رامز في النهاية بنزع الماسك عن وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه بالضرب.

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